Tânărul care a ucis-o și incendiat-o pe fetița din Arad a plâns la reconstituire: „Am iubit-o atât de mult, nu mai pot!”

Suspectul crimei din Arad care a îngrozit o țară întreagă a fost scos, joi, din arest pentru reconstituire. Bărbatul le-a arătat anchetatorilor cum a ucis-o și incendiat-o pe fetița concubinei lui. El a recunoscut că se drogase. La un moment dat, tânărul a spus, cu lacrimi în ochi, că-i pare rău pentru ce a făcut: „Mi-aș da și viața asta să o aduc înapoi pe Antonia”.

Bărbatul care a omorât-o pe fetița din Arad, scos din arest pentru reconstituire

Tânărul de 23 de ani a fost scos pentru câteva ore din arest pentru a participa la reconstituirea crimei, informează Digi24. El a fost dus întâi în apartamentul unde a comis fapta, acolo unde le-a arătat anchetatorilor cum a procedat. Apoi, el a fost dus pe câmp, unde cadavrul copilei a fost incendiat și abandonat.

Acesta le-a zis anchetatorilor că s-a drogat în toată perioada în care iubita lui era la spital, unde dădea naștere celui de-al treilea copil.

Tânărul susține că regretă că a ucis-o pe copilă

Suspect crimă: Am iubit-o atât de mult, nu mai pot!

Jurnalist: Ce s-a întâmplat în ziua aceea?

Suspect: Am fost foarte influențat de droguri, nu a fost cu intenție. Regret ce am făcut!

Jurnalist: Ce îi transmiți concubinei tale acum?

Suspect: Că o iubesc foarte mult!

Procurorii spun că e exclus ca mama fetiței să fi participat la crimă.