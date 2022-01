Tânărul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion: „Dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, acei indivizi m-ar fi linşat”

Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe față pe George Simion, la manifestațiile de la Iași, a declarat că dacă nu intervenea poliția ar fi fost linșat de mulțime.

Marșul unionist a fost pașnic, până în momentul în care un protestatar l-a stropit pe față cu cerneală pe copreședintele AUR. Simion și-a păstrat calmul și a cerut ca bărbatul să nu fie amendat.

„Dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, acei indivizi m-ar fi linşat”

Bărbatul a declarat pentru Ziarul de Iași că intervenția poliției i-a salvat viața pentru că, spune el, mulțimea l-ar fi linșat.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti.

Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a povestit bărbatul.

Tânărul de 31 de ani a spus că amenda contravențională primită i se pare corectă și că nu va depune plângere împotriva agresorilor.

Gestul său, o lecție din partea poporului

Protestatarul a spus că gestul său reprezintă o lecție pentru George Simion și că nu-i va permite liderului AUR să-i încalce în picioare principiile.

„Consider că acest gest a fost o lecţie din partea poporului, din partea oamenilor care reprezintă aceleaşi principii ca şi mine. Simion mi se pare lipsit de principii. Am nişte principii pe care George Simion încearcă să le calce în picioare, manipulează societatea în direcţia în care vrea numai el. Încearcă să facă propria lui ideologie, nu ştiu cum să spun exact”, a adăugat tânărul.