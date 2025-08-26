Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților

Doi au fost împuşcaţi mortal şi un altul a fost rănit, marţi, pe o proprietate rurală din estul . Circumstanțele în care s-a produs tragedie încă sunt neclare, iar autoritățile fac apel la cetățeni pentru a găsi suspectul.

Ce s-a întâmplat

Apel la cetățeni

Tragedie în Australia! Doi polițiști au fost omorâți, iar un altul a fost rănit. Circumstanțele în care s-a întâmplat totul încă sunt neclare, dar „urmează să fie stabilite”.

„Doi poliţişti au fost ucişi pe loc şi un al treilea a fost grav rănit în partea inferioară a corpului”, potrivit unui comunicat al poliţiei.

Bărbatul vinovat a fugit după o confruntare violentă într-o zonă izolată din Porepunkah, la poalele munţilor, în statul Victoria, într-o zonă din nord-estul ţării.

Autoritățile fac apel la cetățeni pentru a găsi criminalul, conform .

„Căutări importante sunt în curs pentru a-l găsi pe bărbat. Cerem populaţiei din Porepunkah şi din împrejurimi să nu iasă din case până la noi ordine”, a spus poliţia.

Primarul din Alpine Shire, Sarah Nicholas, a transmis și un mesaj video despre incident. El a descris ziua tragediei drept o zi de „mare tristeţe şi de şoc” pentru populaţie.