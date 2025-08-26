B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților

Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților

Selen Osmanoglu
26 aug. 2025, 12:35
Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților
Sursa Foto: Pixabay

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi un altul a fost rănit, marţi, pe o proprietate rurală din estul Australiei. Circumstanțele în care s-a produs tragedie încă sunt neclare, iar autoritățile fac apel la cetățeni pentru a găsi suspectul.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Apel la cetățeni

Ce s-a întâmplat

Tragedie în Australia! Doi polițiști au fost omorâți, iar un altul a fost rănit. Circumstanțele în care s-a întâmplat totul încă sunt neclare, dar „urmează să fie stabilite”.

„Doi poliţişti au fost ucişi pe loc şi un al treilea a fost grav rănit în partea inferioară a corpului”, potrivit unui comunicat al poliţiei.

Bărbatul vinovat a fugit după o confruntare violentă într-o zonă izolată din Porepunkah, la poalele munţilor, în statul Victoria, într-o zonă din nord-estul ţării.

Apel la cetățeni

Autoritățile fac apel la cetățeni pentru a găsi criminalul, conform Știrile ProTv.

„Căutări importante sunt în curs pentru a-l găsi pe bărbat. Cerem populaţiei din Porepunkah şi din împrejurimi să nu iasă din case până la noi ordine”, a spus poliţia.

Primarul din Alpine Shire, Sarah Nicholas, a transmis și un mesaj video despre incident. El a descris ziua tragediei drept o zi de „mare tristeţe şi de şoc” pentru populaţie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
Externe
Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
Un bărbat a căutat ore întregi în groapa de gunoi bijuteriile cu diamante ale soției: „Trebuie să aibă inelele ei, nu?”
Externe
Un bărbat a căutat ore întregi în groapa de gunoi bijuteriile cu diamante ale soției: „Trebuie să aibă inelele ei, nu?”
Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț
Externe
Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț
Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale
Externe
Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale
Donald Trump: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”
Externe
Donald Trump: Mulți americani „ar dori să aibă un dictator”
Donald Trump spune că Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace pentru că „nu-l place”
Externe
Donald Trump spune că Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace pentru că „nu-l place”
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Externe
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Externe
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
Externe
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Externe
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Ultima oră
13:59 - Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
13:43 - Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
13:33 - Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
13:28 - Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă
13:24 - Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
13:09 - Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
12:58 - Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
12:51 - Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
12:24 - Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
12:23 - Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale