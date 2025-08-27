B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află

Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află

Elena Boruz
27 aug. 2025, 08:59
Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află
Sursă foto: ISU Vâlcea

Accident grav pe DN7, la Gura Văii, în județul Vâlcea. Două autoturisme s-au lovit, iar în urma impactului puternic, un copil de doar trei ani, aflat pe bancheta din spate a mașinii, a fost proiectat prin parbriz.

Minorul a fost găsit în stare foarte gravă de echipajele medicale. Acesta intrase în stop cardio-respirator. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, iar în accident au fost implicate șapte persoane.

Ce au transmis reprezentanții ISU

Potrivit informațiilor, toate cele șapte victime au fost transportate la spital.

„În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme și opt persoane. Au fost evaluați medical toți participanții la trafic din cele două autovehicule, ulterior șapte persoane fiind transportate la spital, dintre care o victimă minoră în stop cardio-respirator”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru, conform agerpres.

Conform Reprezentanților Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova, traficul este blocat la această oră, iar pompierii acționează în vederea prevenirii unui incendiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
Eveniment
Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Eveniment
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Ce fel de persoană ești, în funcție de partea patului pe care dormi? Iată despre ce este vorba
A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
A ajuns la psihiatrie, după ce și-a amenințat vecinii cu un cuțit. Unde s-a petrecut incidentul
Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta
Eveniment
Leacuri din pătrunjel pentru rinichi, ficat și sistemul hormonal. Cum poate fi consumat acesta
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani. Acesta a murit, după ce a căzut în râul Mureș. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani. Acesta a murit, după ce a căzut în râul Mureș. Ce s-a întâmplat
Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci
Eveniment
Remedii naturale pentru febră. Iată ce trebuie să faci
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
Eveniment
Patriarhia Română, prima reacție în scandalul preoților care dansau la bară. „Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ultima oră
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
10:20 - Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
10:10 - Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
10:10 - Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
10:08 - Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”