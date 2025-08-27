Accident grav, la Gura Văii. Un copil de trei ani a fost proiectat prin parbriz. În ce stare se află

Accident grav pe DN7, la Gura Văii, în județul Vâlcea. Două autoturisme s-au lovit, iar în urma puternic, un copil de doar trei ani, aflat pe bancheta din spate a mașinii, a fost proiectat prin parbriz.

a fost găsit în stare foarte gravă de echipajele medicale. Acesta intrase în stop cardio-respirator. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, iar în accident au fost implicate șapte persoane.

Ce au transmis reprezentanții ISU

Potrivit informațiilor, toate cele șapte victime au fost transportate la spital.

„În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme și opt persoane. Au fost evaluați medical toți participanții la trafic din cele două autovehicule, ulterior șapte persoane fiind transportate la spital, dintre care o victimă minoră în stop cardio-respirator”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru, conform

Conform Reprezentanților Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova, traficul este blocat la această oră, iar pompierii acționează în vederea prevenirii unui incendiu.