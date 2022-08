Vacanța în Bulgaria a unor români s-a transformat într-un coșmar: „Am plecat după 4 nopţi cu toxiinfecţie alimentară” (FOTO)

Din ce în ce mai mulți români atunci când decid să își facă vacanța la mare, convinși fiind că vor găsi condiții mai bune decât pe litoralul românesc.

Coșmarul trăit de doi români în Sunny Beach

Cei care aleg să își petreacă vacanța în țara vecină nu sunt deloc puțini, numai că nu întotdeauna condițiile pe care le găsesc acolo se ridică la nivelul așteptărilor.

Doi români într-un hotel all inclusive din stațiunea Sunny Beach, de pe litoralul bulgăresc. Unul dintre ei a povestit pe un grup de Facebook experiența nefastă prin care a trecut acum câteva zile în Bulgaria, de unde a plecat cu o frumoasă toxiinfecție alimentară.

„Am fost la Hotel Chaika Beach in Sunny Beach,. Am avut bilete all inclusiv pt 6 nopti,. Am plecat dupa 4 nopti cu toxiinfectie alimentara. Mancarea servita era resturi de la supliment , iar la supliment ce ramanea de la cina sau mic dejun. In camera panzele de paianjeni erau peste tot, nu se facuse curatenie si mobilierul rupt. In incinta hotelului mizerie peste tot. Am fost trimis sa parchez masina intro alta parcare, tot a lor, dar platita, desi in parcarea de la hotel erau locuri libere. Perioada a fost 25-31. 07. 2022”, a scris turistul român pe .

Forumurile și grupurile de Facebook dedicate vacanțelor în Bulgaria sunt pline de povești ale turiștilor români cu astfel de experiențe, dedicate vacanțelor de calitatea proastă a serviciilor și condițiilor pe care le-au găsit în vara aceasta, fie că vorbim de all inclusive sau nu.