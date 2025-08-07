B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ion Iliescu lasă vila din Primăverii, evaluată la 2 milioane de euro, unui fost ofiţer SPP

Ion Iliescu lasă vila din Primăverii, evaluată la 2 milioane de euro, unui fost ofiţer SPP

George Lupu
07 aug. 2025, 14:28
Ion Iliescu lasă vila din Primăverii, evaluată la 2 milioane de euro, unui fost ofiţer SPP
Sursa foto: Libertatea.ro

Fostul președinte Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar fi decis cu mult timp înainte cui va reveni vila din cartierul Primăverii, locuință pe care au cumpărat-o în 1996 cu doar 7.000 de dolari, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ultimele luni ale guvernării PSD.

Cuprins

  • Cine va moșteni vila din cartierul Primăverii
  • Detaliile testamentului lui Iliescu

Cine va moșteni vila din cartierul Primăverii

Potrivit unor surse apropiate familiei, cei doi au stabilit ca, după moartea lor, vila din cartierul Primăverii să fie lăsat unei persoane care le-a fost alături zeci de ani și pe care Iliescu ar fi ajuns să o considere parte din familie: fostul său ofițer SPP.

Acesta l-ar fi însoțit pe fostul șef de stat inclusiv după retragerea oficială din serviciu, oferindu-i sprijin și îngrijire în anii de bătrânețe, împreună cu un alt rezervist din aceeași structură.

Vila din strada Moliere a fost achiziționată la finalul anului 1996, într-un moment controversat: înainte ca Iliescu să își încheie al doilea mandat, guvernul condus de Nicolae Văcăroiu a emis o ordonanță care permitea chiriașilor RAAPPS să cumpere locuințele de stat în care locuiau.

Secretarul general al Guvernului de atunci, Viorel Hrebenciuc, a semnat peste 50 de ordine prin care mai mulți oficiali au dobândit proprietăți în zone exclusiviste din București, cu sume simbolice. În prezent, o vilă similară în cartierul Primăverii este evaluată la aproximativ două milioane de euro.

Detaliile testamentului lui Iliescu

Pe lângă fostul ofițer SPP, numele lui Mihai Bujor Sion, considerat de unii drept „fiul vitreg” al lui Ion Iliescu, a fost frecvent vehiculat în presă ca posibil moștenitor, potrivti observatornews.

Rămas orfan în urma unui accident aviatic în 1974, Sion a fost crescut și sprijinit de cuplul Iliescu, fără a fi înfiat legal.

Ulterior, el a deținut mai multe funcții publice importante, inclusiv în cadrul Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe.

Rămâne de văzut cine va intra, oficial, în posesia controversatei vilei din cartierul Primăverii din inima Bucureștiului, în contextul în care detaliile exacte ale testamentului nu au fost făcute publice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
Eveniment
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
Eveniment
Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
Eveniment
Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
Eveniment
Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul
Eveniment
Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul
S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
Eveniment
S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
Eveniment
Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
Ce-a primit lumea în pungi, de pomană, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachețelele, pregătite în detaliu
Eveniment
Ce-a primit lumea în pungi, de pomană, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachețelele, pregătite în detaliu
Adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu a mers nici la Cotroceni și nici nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu
Eveniment
Adevăratul motiv pentru care Nina Iliescu nu a mers nici la Cotroceni și nici nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu
Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad. Bărbatul a fost reținut! Ce au declarat procurorii
Eveniment
Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul crimei din Arad. Bărbatul a fost reținut! Ce au declarat procurorii
Ultima oră
16:35 - Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
16:26 - Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
16:25 - Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
16:16 - Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
16:14 - Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
15:54 - Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul
15:48 - S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
15:35 - Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
15:19 - Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
15:10 - Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său