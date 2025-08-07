Fostul președinte Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar fi decis cu mult timp înainte cui va reveni vila din cartierul Primăverii, locuință pe care au cumpărat-o în 1996 cu doar 7.000 de dolari, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ultimele luni ale guvernării PSD.

Cuprins

Cine va moșteni vila din cartierul Primăverii

Detaliile testamentului lui Iliescu



Cine va moșteni vila din cartierul Primăverii

Potrivit unor surse apropiate familiei, cei doi au stabilit ca, după moartea lor, vila din cartierul Primăverii să fie lăsat unei persoane care le-a fost alături zeci de ani și pe care Iliescu ar fi ajuns să o considere parte din familie: fostul său ofițer SPP.

Acesta l-ar fi însoțit pe fostul șef de stat inclusiv după retragerea oficială din serviciu, oferindu-i sprijin și îngrijire în anii de bătrânețe, împreună cu un alt rezervist din aceeași structură.

Vila din strada Moliere la finalul anului 1996, într-un moment controversat: înainte ca Iliescu să își încheie al doilea mandat, guvernul condus de Nicolae Văcăroiu a emis o ordonanță care permitea chiriașilor RAAPPS să cumpere locuințele de stat în care locuiau.

Secretarul general al Guvernului de atunci, Viorel Hrebenciuc, a semnat peste 50 de ordine prin care mai mulți oficiali au dobândit proprietăți în zone exclusiviste din București, cu sume simbolice. În prezent, o vilă similară în cartierul Primăverii este evaluată la aproximativ două milioane de euro.

Detaliile testamentului lui Iliescu

Pe lângă fostul ofițer SPP, numele lui Mihai Bujor Sion, considerat de unii drept „fiul vitreg” al lui Ion Iliescu, a fost frecvent vehiculat în presă ca posibil moștenitor, potrivti .

Rămas orfan în urma unui accident aviatic în 1974, Sion a fost crescut și sprijinit de cuplul Iliescu, fără a fi înfiat legal.

Ulterior, el a deținut mai multe funcții publice importante, inclusiv în cadrul Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe.

Rămâne de văzut cine va intra, oficial, în posesia controversatei vilei din cartierul Primăverii din inima Bucureștiului, în contextul în care detaliile exacte ale testamentului nu au fost făcute publice.