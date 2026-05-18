Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat, luni seară, că i-a spus președintelui Nicușor Dan că PSD poate strânge o majoritate în Parlament, dar nu după criteriile cerute de el. Dan a declarat de mai multe ori că nu va accepta un guvern din care face parte AUR.

Grindeanu: Putem să strângem o majoritate în Parlament, dar…

„Noi i-am spus că într-un final putem să strângem o majoritate în Parlament, că putem avea un guvern, dovadă că am strâns 281 de voturi ca să îl schimbăm pe Ilie Bolojan, necesarul fiind de 233, doar că această majoritate nu se înscrie în criteriile cerute de domnia sa.

S-a dovedit că putem strânge un număr care trece de 233, dar totodată eu v-am spus, și nu vreau să las loc de interpretări, v-am spus la începutul acestui interviu că nu facem majorități de acest tip. De asemenea, am văzut ceea ce , că nu votează un guvern din care nu face parte. Atunci se îngustează foarte mult opțiunile”, a declarat Sorin Grindeanu la RTV, potrivit

Mesajul lui Nicușor Dan după consultările cu partidele

Amintim că, după consultările formale cu partidele la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a transmis că vrea un guvern pro-occidental, susținut de o majoritate parlamentară solidă.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, Nicușor Dan, după consultările de azi de la Cotroceni.