Ideea că poți „dezvăța” corpul de la dulciuri doar prin restricție alimentară este pusă sub semnul întrebării de un nou studiu. Cercetarea sugerează că preferința pentru gustul dulce este mult mai stabilă și mai puțin influențată de diete decât se credea, schimbând modul în care privim controlul poftei de zahăr, informează Fox News, citat de Știrile Pro Tv.

Pofta de dulce, mai degrabă un „set” biologic decât un obicei

Rezultatele cercetării indică faptul că preferința pentru gustul dulce nu scade semnificativ chiar și atunci când alimentația este controlată luni întregi. Participanții au continuat să manifeste aceleași preferințe, indiferent de nivelul de zahăr consumat.

Această constatare schimbă perspectiva clasică potrivit căreia reducerea zahărului duce automat la reducerea poftei. În realitate, organismul pare să mențină un „prag” stabil pentru gustul dulce, indiferent de dietă.

Dieta nu rescrie complet comportamentul alimentar

Studiul a împărțit participanții în grupuri cu consum diferit de alimente dulci, de la scăzut la ridicat, însă rezultatele nu au arătat diferențe relevante nici în , nici în markerii metabolici.

Mai important, preferințele alimentare au rămas aproape neschimbate, ceea ce sugerează că simpla restricție nu resetează comportamentele alimentare.

Cercetătorii subliniază că gustul dulce nu este echivalent cu zahărul în sine, fiind prezent și în alimente considerate sănătoase, ceea ce complică și mai mult ideea de „ completă”.

Factorii reali din spatele poftelor alimentare

Dincolo de zahăr, studiul indică faptul că pofta de dulce este influențată de o combinație de factori precum stresul, somnul, rutină alimentară și tipul general de dietă. Asta înseamnă că nu doar ce mâncăm contează, ci și cum trăim.

Specialiștii citați în cercetare arată că accentul ar trebui mutat de la eliminarea completă a gustului dulce către reducerea zahărului adăugat și a alimentelor ultraprocesate.

„Preferințele pentru dulce sunt mai stabile decât s-a crezut, iar schimbarea lor nu depinde doar de reducerea consumului”, a explicat cercetătoarea Katherine Appleton, potrivit .