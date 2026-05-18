Gina Pistol a dezvăluit că reușește să-și mențină silueta și pentru că e mai liniștită și are grijă de starea sa de spirit. În trecut, stresul o făcea să mănânce prea mult și așa se îngrășase.

Stresul îngrașă

Întrebată de cum reușește să-și mențină silueta, Gina Pistol a răspuns: „Cred că totul pleacă de la felul în care mă simt eu. Și cred că cel mai important lucru este să fii în echilibru cu sufletul tău. Pot spune asta și pe propria-mi piele. Că atunci când n-am fost bine, cumva mă refugiam în mâncare, de oboseală, de stres, de burnout. Și, da, mănânci, te îngrași. Nu mănânci, slăbești”.

Filmările la noul sezon Masterchef sunt în toi și vedeta spune că depinde de bonă pentru a face față programului: „Momentan, Josephine este cu bona noastră, pentru că fără ea n-am fi făcut față. Fiind duminică, eu trebuie să fiu de dimineață la platou. Soțul meu, Andrei, a fost aseară, a avut concert în Sighetul Marmației… Se întoarce astăzi, la prânz. Deci da, fără bonă ne-ar fi fost foarte greu”.

Gina Pistol e liniștită să știe că face echipă bună cu Smiley și acasă, în familie, și în proiectele profesionale: „Da, ne completăm. Eu sunt foarte strictă și foarte punctuală și am grijă ca totul să fie la ceas și mă stresez foarte mult. Și soțul meu îmi spune tot timpul: „Hei, stai un pic mai…”. Nu îi place când sunt eu stresată. Sunt foarte fixistă!”.

Cum a slăbit Gina Pistol

In trecut, prezentatoarea Masterchef a dezvăluit

„Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și, încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb. Mai am și niște cărți acasă pe care le mai răsfoiesc din când în când legat de nutriție și am ajuns să îmi cunosc corpul. Îmi dau seama exact ce îi face bine și ce nu îi face bine”, a explicat Gina Pistol.