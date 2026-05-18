Băutura care a detronat piața cafenelelor din Europa în ultimii ani este Acest preparat din ceai verde măcinat și lapte oferă o energie și este preferată ca alternativă la cafeaua clasică.

Prin ce se remarcă băutura care a detronat cafeaua

Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, unde frunzele sunt doar infuzate și apoi aruncate, la matcha frunza este consumată integral sub formă de pudră. Acest mod de preparare asigură o cantitate uriașă de antioxidanți și compuși bioactivi, dar și o doză moderată de cofeină.

Efectul de energizare este mult mai stabil și nu oferă acele stări de agitație specifice cafelei. Acest lucru se datorează prezenței L-teaninei, un aminoacid recunoscut pentru faptul că susține concentrarea și oferă o stare de calm.

Cum a devenit matcha latte un ritual pentru rețelele sociale și în cafenele

Mii de oameni au transformat prepararea acestui amestec într-un mic ritual de dimineață, amestecând pudra verde cu apă fierbinte și lapte cald. Gustul final este unul cremos, vegetal și doar puțin amărui, fiind preferat de cei care vor să reducă dozele zilnice de cofeină intensă.

Popularitatea a fost propulsată masiv și de cultura digitală, unde noul preparat este promovat ca un simbol al productivității și al alimentației „curate”. Totuși, experții spun că beneficiile sale depind foarte mult de cantitatea totală consumată, dar și de stilul de viață al fiecăruia.

Ce riscuri ascunde matcha latte

Deși aduce mari beneficii pentru energie și metabolism, acest amestec pe bază de ceai verde are și câteva limite clare. din compoziție poate să afecteze calitatea somnului sau să crească stările de anxietate dacă este consumată în exces de persoanele sensibile.

Cu toate acestea, tranziția de la consumul rapid de cafea la o băutură bazată pe echilibru pare să fie una definitivă în Europa. Tot mai mulți consumatori sunt atenți la ingrediente și caută o rutină zilnică mult mai conștientă și orientată spre sănătate.