Adelina Pestrițu, mesaj neașteptat la sfârșitul vacanței petrecută în America: „A fost cea mai stresantă din câte am trăit vreodată”

După câteva săptămâni petrecute în America, s-au pregătit să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, planurile lor au fost date peste cap de vremea capricioasă din Los Angeles. Furtunile puternice și un cutremur major au întârziat plecarea lor către România. să rămână blocată în aeroport, iar familia a trebuit să aștepte încă 3 ore până când au putut în cele din urmă să decoleze.

Adelina Pestrițu, la un pas să rămână blocată în aeroport

„Decolarea asta a fost facuta sub sunet de alarme din cauza uraganului Hilary, care fix in momentul plecarii noastre era in desfasurare in Los Angeles. Si recunosc ca a fost cea mai stresanta din cate am trait vreodata. Ce-i drept, la momentul la care a lovit California si-a pierdut din intensitate (initial a fost gradul 4) si s-a transformat intr-o ploaie tropicala, cu avertizari care mai de care mai infioratoare.

Cel putin pentru un om ca mine, cu mare frica de turbulente si mai nou…de uragane. Unde mai pui ca dupa toate astea “si-a facut aparitia” si un cutremur de 5.1 care ne-a prins in aeroport. Dupa 3h am reusit sa decolam si chiar daca nu se vede stresul pe fata mea in pozele astea, sa stiti ca a fost din plin. Ce sa zic?! Frumoasa vacanta in America, dar finalul ei intra in istorie. Acum vreau sa ajungem acasa cu bine si sa mananc o supa cum numai noi (romanii) stim sa facem”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare, potrivit .