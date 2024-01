Alex Ashraf aruncă bomba despre despărțirea de Oana Zăvoranu: „Eu am înaintat divorțul!”

a fost cel care a decis să se despartă de Oana Zăvoranu și să se retragă din afacerea lor comună în clinica vedetei. El intenționează să își ducă fosta soție în instanță.

Afaceristul și-a început mărturisirile subliniind un aspect esențial pentru el, și anume că el a fost cel care a luat hotărârea de și a depus cererea de divorț. Totodată, Alex a subliniat că nu a luat cu el nimic ce nu îi aparținea, ci doar îmbrăcămintea pe care o avea.

Alex Ashraf a vorbit despre despărțirea de Oana Zăvoranu

„Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat pentru Xtra Night Show.

Fostul soț al Oanei a adus în discuție un alt subiect fierbinte: clinica deținută de ea, în care el avea acțiuni. A dezvăluit că s-a retras din afacere și o va contesta pe Oana în instanță, prezentând dovezi, scrie .

„Am să spun eu de clinică! Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis, acțiunea gratis că era doar una! Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea.”, a mai precizat fostul soț al Oanei Zăvoranu.