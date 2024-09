Alexandra Ungureanu își resimte alegerile greșite pe care le-a făcut. „Degeaba îmi dau pauză”

este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și curând va împlini 20 de ani de când s-a lansat în trupa Crush. A colaborat cu mai mulți producători, dar într-un final, a decis că vrea să lucreze pe cont propriu. Artista recunoaște că este perfecționistă și își dorește mereu să fie la înălțimea așteptărilor.

Artista nu a reușit să se mute

își dorește să se mute, dar încă nu a reușit pentru că este mereu ocupată, iar când este liberă preferă să se odihnească. Pentru că lucrează pe cont propriu, artista are foarte multe sarcini de făcut și este mereu atentă să își îndeplinească planurile, conform

Dar, se mai întâmplă să nu reușească să facă totul așa cum își propune și își reproșează greșelile pe care le-a făcut în trecut.

„Și eu să știi că sunt mare consumatoare de podcasturi din acestea cu gândire pozitivă, dezvoltare personală și toate alea. La un moment dat ți se ia. Ce pot să spun este că da, sunt dură cu mine. Este normal să fiu așa pentru că altfel nu evoluez. În același timp, știu când este momentul să-mi dau liniște și pace. Corpul meu se resimte, degeaba îmi dau pauză cu mintea dacă nu se poate fizic. Îmi reproșez că la momentul respectiv nu am făcut niște lucruri în trecut. Timpul trece și anumite lucruri sunt greu de reluat, de revenit asupra lor”, a spus Alexandra Ungureanu.

Ce regrete are artista

Mai mult, artista regreta unele alegeri pe care le-a făcut în carieră și crede că ar fi putut lua decizii mult mai bune.

„Lucruri legate de carieră. Sunt convinsă că în momentul de față puteam fi mult mai bine, mai sus și un pic mai comodă. Adică să fi făcut niște alegeri care financiar să mă situeze mult mai bine astfel încât acum să am o anumită lejeritate. Spre exemplu, dacă vreau să îmi iau la un moment dat pauză câteva luni să pot face asta. Nu mi-o permit, trebuie să muncesc întruna.

A fost din cauza mea pentru că nu am muncit destul. Nu am avut destul de multă încredere în mine încât să le insuflu asta și echipelor cu care am lucrat. Eu am lucrat cu oameni cu care m-am înhămat ca la pomul lăudat. Mi-au spus că facem, dregem, dar sunt oameni care au vrut să mă transforme în altceva decât eram. Nu mi-au acordat suficient credit, nici eu nu le-am insuflat asta”, a mai adăugat Alexandra Ungureanu.