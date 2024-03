Cum a reușit Alexandra Ungureanu să slăbească în ultima perioadă. Vedeta s-a confruntat și cu acnee severă: „Lucrurile funcționează în același fel”

Alexandra Ungureanu este una dintre , iar recent a mărturisit cum a reușit să slăbească în ultimele luni. În prezent, cântăreața are cu 6 kilograme mai puțin și a pierdut 7 cm, declarându-se de-a dreptul fericită și încântată de rezultate. Nu se oprește aici, căci se află într-un proces care să o facă cea mai bună variantă a sa.

Modalitatea prin care Alexandra Ungureanu a slăbit în ultimele luni

După câteva luni în care a ținut o dietă slab calorică și bogată în nutrienți, Alexandra Ungureanu . În ultima perioadă, artista a spus că a evitat cu desăvârșire cina, pentru că este un adevărat inamic.

„Fac tot ceea ce trebuie să fac, pentru că nu există minuni pe lume. Nu o să spun o dietă fantastică. Lucrurile funcționează în același fel: dietă slabă caloric, dar foarte bogată în nutrienți, pentru că organismul meu matur și cu problemele aferente de sănătate impun ca eu să capăt nutrienți: vitamine, minerale, tot felul de superfood, dar în același timp să fie slabă caloric, să încerc să nu mai mănânc seara pentru că acolo se consuma stresul meu de peste zi de multe ori și de asta nu reușeam să slăbesc și băteam pasul pe loc”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, pentru .

Pentru a nu rămâne cu rezultate nedorite după kilogramele pierdute, Alexandra Ungureanu spune că a recurs și la câteva proceduri.

„Fac și tratament corporal cu ceva tehnologie din asta de tip laser care ajută la slăbirea în dimensiune, în circumferință. Dar, evident, trebuie și un drenaj, trebuie și sport. M-am reapucat de sală, am un antrenor nou, alerg când am timp”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.

Cum a reușit să scape de acneea severă

În trecut, artista s-a confruntat cu probleme mari în privința tenului, . Niciodată nu s-a considerat o persoană norocoasă în ceea ce privește tenul, ajungând la un moment dat să fie în prag de disperare.

Pentru a scăpa de acneea severă, Alexandra Ungureanu s-a ocupat de tenul său timp de câțiva ani buni, chiar dacă a încercat mai multe tratamente.

„În ceea ce privește tenul, nu am fost chiar o norocoasă, dimpotrivă. Am avut o acnee, încă din adolescență, am dus-o foarte mulți ani, a fost stigmatul meu și ceva care m-a influențat în mod negativ.

În momentul în care eram adolescentă și trebuia să înfloresc așa spre lume, mie îmi venea să mă bag într-un sac, să stau sub pat, pentru că mi se părea că arăt foarte rău și nici nu puteam privi în ochi un om în momentul în care susțineam o conversație, mi-era foarte greu.

Și ani de zile am fost preocupată să rezolv problema… am mers până în pânzele albe, am făcut toate tratamentele posibile. Într-un final, s-a rezolvat, dar tenul meu a rămas amprentat, cu cicatrici, pori deschiși, o tendință seboreică”, a povestit Alexandra Ungureanu.