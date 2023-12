Cum a reușit Alexandra Ungureanu să scape de acneea severă / Ce a mărturisit vedeta: „Îmi venea să stau sub pat”

Alexandra Ungureanu, din România, s-a confruntat cu o acnee teribilă în trecut. Ea a avut mult de muncă pentru a avea tenul curat și fără cicatrici de care se bucură acum. Într-un interviu recent, artista a dezvăluit câteva de public din viața sa.

Modalitatea prin care Alexandra Ungureanu a scăpat de acneea severă din trecut

Alexandra Ungureanu nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă în ceea ce privește tenul, pentru că, pe când era adolescentă, s-a confruntat cu o acnee severă. În prag de disperare, vedeta avea momente în care voia să se bage într-un sac și să stea sub pat, pentru că nu îi plăcea deloc cum arată.

Ca să scape de acneea severă, de tenul său timp de câțiva ani buni. Ea a povestit că a făcut toate tratamentele posibile, iar într-un final a reușit să ajungă la rezultatul dorit.

„În ceea ce privește tenul, nu am fost chiar o norocoasă, dimpotrivă. Am avut o acnee, încă din adolescență, am dus-o foarte mulți ani, a fost stigmatul meu și ceva care m-a influențat în mod negativ.

În momentul în care eram adolescentă și trebuia să înfloresc așa spre lume, mie îmi venea să mă bag într-un sac, să stau sub pat, pentru că mi se părea că arăt foarte rău și nici nu puteam privi în ochi un om în momentul în care susțineam o conversație, mi-era foarte greu.

Și ani de zile am fost preocupată să rezolv problema… am mers până în pânzele albe, am făcut toate tratamentele posibile. Într-un final, s-a rezolvat, dar tenul meu a rămas amprentat, cu cicatrici, pori deschiși, o tendință seboreică”, a povestit Alexandra Ungureanu, conform .

Cum a reușit să scape de semnele post-acnee

Imediat după ce a reușit să scape de acneea severă cu care s-a confruntat în perioada adolescenței, Alexandra Ungureanu a fost nevoită să aleagă un tratament injectabil, de care pare să fie foarte mulțumită în prezent.

„Pe partea de cicatrici, eram convinsă că nu se pot face mari minuni. Am aflat că există acest produs, care în mod miraculos să zic se ocupă de aceste semne post-acneice. Am făcut trei ședințe cu acest produs și încă de la prima ședință am sesizat o schimbare în bine.

Este injectabil, mi-a fost puțin frică. Este o senzație ciudată, se face cu anestezie locală. Am o piele destul de rezistentă și reactivitatea e destul de mică. În foarte scurt timp am fost destul de bine”, a mai spus artista.