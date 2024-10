„Am avut cu Mălina vise cu mesaje, în care îmi transmitea câte ceva”. Doina Spătaru, mărturisiri despre legătura dintre lumi, pe care a format-o cu fiica sa

Deși una dintre cele mai valoroase voci ale românești, Doina Spătaru, în vârstă de 76 de ani, a ales să iasă din lumina reflectoarelor. Artista a acceptat să vorbească despre dorul de fiica sa care s-a stins din viață, Mălina Olinescu, despre oamenii care i-au fost alături, despre muzică și credință, într-un interviu oferit pentru .

De ce a ales Doina Spătaru să părăsească scena

Doina Spătaru a vorbit despre motivele care au făcut-o să renunțe la viața de scenă.

„Nu revin pe scenă, e bine să știi când să te retragi, eu așa am considerat că e mai bine, de ani de zile mă tot gândeam la retragerea din lumina reflectoarelor. Vocea nu îmi face probleme, e vorba însă despre anii mei, vârsta își spune cuvântul.

Așa simt și sunt împăcată cu această hotărâre a mea. Am văzut că multe artiste de muzică populară cântă, și la peste 80 de ani, dar în folclor e cu totul altceva. Nu fac nimic special acum, nici deosebit, îmi duc anii, îmi trăiesc viața normal, cu rutina de fiecare zi”, a declarat aceasta, potrivit Click.

„Când s-a întâmplat necazul, nu mă mai vedeam pe scenă”

Mălina Olinescu, solista care s-a făcut remarcată după participarea la emisiunea „Școala vedetelor” (TVR), a încetat din viață pe 12 decembrie 2011, la vârsta de 37 de ani. Aceasta a căzut de la etajul 6 al blocului în care locuia, din București. Nici până astăzi, nu e foarte clar dacă moartea Mălinei a fost un accident tragic sau dacă femeia ar fi intenționat să-și punăt capăt vieții.

Doina Spătaru a mărturisit că și după decesul fiicei sale, acum 13 ani, a refuzat să mai cânte și și-a dorit să renunțe definitiv la viața sa de artistă. Însă, la insistențele și rugămințile prietenilor și colegilor de , artista a revenit.

„Atunci, când s-a întâmplat necazul, nu mă mai vedeam pe scenă. Am revenit însă după o jumătate de an, de la decesul fiicei mele, la insistențele colegilor mei de trupă. Ei mi-au spus: >.

M-am întors și bine am făcut, pentru că scena a fost, într-adevăr, cea care m-a ajutat să mă ridic, să-mi revin, căci căzusem. De un an și ceva am luat însă hotărârea de a nu mai cânta, din cu totul alt motiv, al vârstei, nelegat de ceea ce s-a întâmplat cu fiica mea. Trebuie să-mi văd de liniștea mea sufletească”, a declarat artista.

Legătura dintre lumi

Doina Spătaru susține că încă are o legătură cu fiica sa, chiar dacă aceasta s-a stins din viață în urmă cu 13 ani. Legătura dintre cele două nu a putut fi distrusă, nici măcar de faptul că, acum, cele două se află în lumi diferite.

„Am visat-o pe Mălina, am avut cu Mălina vise cu mesaje, în care îmi transmitea câte ceva. Nu des, dar o visez. Dar, asta se întâmplă pentru că ea este mereu în sufletul meu, o port cu mine, zi de zi, în inima mea, cum să nu o visez?

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu receptivă la dragostea și la sfaturile prietenilor și familiei, asta m-a ajutat. Dumnezeu lucrează prin oameni. Am mers mai departe în viață și datorită publicului, căruia îi sunt foarte recunoscătoare”, a mărturisit artista, potrivit Click.