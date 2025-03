Concertul Mariei Gheorghiu, anulat. Artista a fost acuzată că face parte dintr-o organizație legionară

de Maria Gheorghiu a anunțat că i-a fost anulat concertul de Florii din , după ce a fost acuzată că face parte dintr-o organizație legionară, conform .

Mesajul transmis de Maria Gheorghiu

Artista neagă acuzațiile aduse care spun că ar face parte dintr-o organizație legionară.

„Tocmai ce mi-a fost anulat un concert de Florii la Arad, pentru că niște nenorociți m-au asimilat unei mișcări legionare!! Nu fac parte din nici o organizație de acest tip!! Nu fac politică. Singura mea politică este cântecul, el mă definește și cântecele mele nu au nici o legătură cu nici o organizație de tip extremist! Tocmai m-am întors de la Chișinău unde am participat la Zilele Reginei Maria, unde am cântat Inima de la Balcic. Nu cânt și nu promovez cântece legionare”, a scris Maria Gheorghiu, pe pagina de Facebook.

Artista povestise, pentru Antena 3 CNN, că a participat, în luna februarie , la un concert într-un club pentru niște tineri. Acolo ar fi existat niște semne legionare, de care interpreta nu a știut.

„Eu am mers în acel club să cânt pentru niște tineri. Am am cântat cântecele mele, nicio conotație legionară. Au fost părinți cu copii. Nu a fost nimic legat de conotrații legionare la acel concert . (….)Am rămas suprinsă când cei de la comitetul pentru cultură din Arad mi-au anulat concertul”, a spus Maria Gheorghiu.