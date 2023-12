Amalia Năstase renunță la diete: „Le-am ținut în timpul pandemiei...” / Motivul din spatele deciziei și mărturisiri sincere despre stilul de viață

Amalia Năstase a dezvăluit într-un interviu pentru că a renunțat la diete. Fosta soție a lui a explicat motivul din spatele acestei alegeri și a făcut mărturisiri despre relația ei cu alimentația și stresul, potrivit .

Amalia Năstase a renunțat la dieta clasică

a surprins mulți fani prin dezvăluirea că a renunțat la dietele clasice și a adoptat un regim de tip fasting.

Vedeta a explicat că, în , când avea mai mult timp liber, se concentra asupra siluetei sale, dar acum, cu agenda plină de proiecte, a cam uitat de diete.

„Nu prea țin în momentul ăsta o dietă, după cum se vede. Mă rog, țin un fel de fasting, dar când ai foarte multe proiecte și muncești foarte mult, cam uiți de diete.

Le-am ținut în timpul pandemiei, de stăteam acasă! Acum nu prea am timp să mă fandosesc și cu diete! O să am timp și de diete, dar când o să termin munca. Eu, din păcate, când sunt stresată și când am multă muncă, cam scap în ele așa”, a mărturisit fosta soție a lui Ilie Năstase.

„Nu am controlul ăla de sine”

Întrebată dacă a avut vreodată momente de mâncat compulsiv, a recunoscut că stresul o poate determina să mănânce excesiv.

În momentele de maxim stres, vedeta se oprește „într-o ciocolată,” exprimând lipsa unui control strict în astfel de situații.

„Da, clar! Când ești în cel mai mare stres posibil te oprești într-o ciocolată. Nu am controlul ăla de sine în care să zic: „Nu, acum mă duc și mănânc doi morcovi!”, dar când faci multe lucruri mișto și care te împlinesc, devine puțin secundar”, a mai adăugat ea.

„Trebuie să și slăbesc, că nu pot să rămân așa!”

În același interviu, Amalia Năstase și-a exprimat dorința de a slăbi, însă a subliniat că, având multe proiecte profesionale, nu are timp să se ocupe în mod dedicat de propria siluetă.

Vedeta a recunoscut că își dorește să arate ca la 20 de ani, dar actualmente prioritatea sa este reprezentată de proiectele care o împlinesc.

„Și mie mi-ar plăcea să arăt ca la 20 de ani, aveam 53 de kilograme atunci, dar nici nu-mi petrec toată ziua gândindu-mă că nu mai sunt ca atunci, pentru că am făcut multe lucruri de atunci care mă împlinesc. Trebuie să și slăbesc, că nu pot să rămân așa!”, a spus aceasta.