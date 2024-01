Amalia Năstase critică dur sistemul de învățământ românesc. Ce o nemulțumește pe fosta parteneră a lui Ilie Năstase: „Profesorii îți spun că ești un imbecil”

a legendarului tenismen Ilie Năstase, aduce critici dure asupra sistemului de învățământ din România.

Amalia Năstase critică sistemul de învățământ românesc

Amalia Năstase are trei copii: două fiice din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase și un fiu din căsnicia actuală cu Răzvan Vasilescu. Fiica cea mare studiază la Paris, iar fiica mijlocie urmează să facă același lucru. Fiul cel mic este în clasa a doua.

„Alessia este la școală la Paris, Emma este clasa a 12-a. Alessia este în anul trei la Paris. Iar Toma este clasa a 2-a. Iar eu sunt cu foarte multă treabă, cu foarte multe proiecte. Sunt niște fete foarte bune și foarte inimoase așa, mă bucur mult că sunt mama lor și că am putut să avem o relație așa frumoasă și să fie și ele așa de bune și frumoase”, a mărturisit Amalia Năstase pentru

În timp ce Alessia, fiica cea mare, se dedica studiilor sale cu bursă la Școala de Design Parson din Paris, Amalia Năstase se pregătea să își vadă în curând fiica mijlocie, Emma, plecând la rândul ei.

Vedeta spune că sistemul trebuie să aibă grijă de copii

„Și noi suntem peste tot. Mergem și pe la Alessia când are ea mai liber. De ziua mea a fost la ea și ne-am sărbătorit acolo. La anul o să plece și Emma, deci suntem bine. Nu mă doare sufletul. Mie îmi crește sufletul că știu că se duc undeva unde este bine pentru ele și că or să fie foarte împlinite și or să facă ceea ce le place. Mi-aș dori foarte mult ca și în România sistemul de învățământ să se restructureze la un moment dat și să primească copiii cu dragoste”, a mai spus Amalia Năstase.

„ că ești un imbecil, nu o să ajungi niciodată undeva că ești leneș, ești ”brânză bună în burduf de câine”. Asta este propoziția pe care a auzit-o toată lumea. Și atunci de mic ți se spune că ești un prost, un leneș și tu nu ai cum să crești cu încredere în tine și să iubești profesorii. Sunt puțin profesori care ajung să fie iubiți, dar pentru că sunt puțini, nu sunt capabili să schimbe un sistem. Sistemul trebuie să aibă grijă de copii, nu trei profesori”, a mai declarat Amalia Năstase pentru EGO.ro