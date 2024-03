Ilie Năstase, adevărul despre 'pensia specială' pe care o primește de la stat: „Asta e răsplata...”

Ilie Năstase (77 de ani) a dezvăluit că nu a primit nici măcar felicitări de la statul român pentru faptul că a devenit primul lider din istoria ATP. Cât despre uriașa pensie specială despre care se zvonește că ar primi-o, Năstase a spus că nu încasează decât 1.435 de lei pe lună pensie de militar. El are gradul de general-maior în retragere, cu două stele, notează

Ilie Năstase, despre pensia pe care o primește de la stat

„Nu am fost răsplătit (n.r. pentru că a fost primul lider din istoria ATP), nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic, dar dacă tot dau la alţii, şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că eu am pensie specială… Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt, cât or primi ăia?”, a declarat Ilie Năstase, pentru Agerpres.

Ce pensie primește Nadia Comăneci

Spre comparație, Nadia Comăneci încasează . În prezent, fosta mare gimnastă locuiește în SUA alături de soțul ei, Bart Conner, și de fiul lor, Dylan Paul.

Pentru meritele sale sportive, între care prima notă perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, Nadia Comăneci primește lunar aproximativ 2.800 de dolari de la statutul român.