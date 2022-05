Andreea Marin, la un pas de a-și schimba viața: „Am avut atâtea ocazii să plec peste hotare”

Andreea Marin este în culmea fericirii. Vedeta și-a luat o pauză și a plecat în concediu. Zână de la TVR se relaxează sub razele soarelui într-un loc miraculos, în Portugalia. Prezentatoare nu încetează să posteze fotografii din vacanță și este apreciată de mii de urmăritori. Fosta lui Ștefan Bănică junior îmbină utilul cu plăcutul și reușește să și mai lucreze în timpul călătoriei.

Andreea Marin a plecat din țară

„Bună dimineața, prețuiește viața! Avantajul muncii mele e că nu are granițe și uneori ajung să filmez în colțuri de lume unde soarele și culorile îmi inundă mintea și sufletul, din zori până la asfințit. Iubesc lumina, sunt ca o floare a soarelui care o caută mereu, mă inspiră, îmi dă energie creativă, bucurie de a trăi.

Portugalia e locul meu de muncă și azi, sunt fericită că de această dată există puțin timp și pentru a îmbina plăcutul cu utilul și lucrul devine mult mai plăcut așa, când există această balanță, dar se întâmplă rar să le pot îmbina, de obicei, e doar muncă, zi lumină”, a afirmat vedeta pe rețelele de socializare.

Vedeta recunoaște că îi dor de casă și abia așteaptă să revină în România. Se pare că prezentatoarea a avut mai multe tentative să plece din țară, dar a refuzat să părăsească plaiul natal.

„Oricum ar fi, mie mi-e mereu dor de casă și revin imediat ce termin ce am de făcut, întotdeauna caut să reduc timpul în care lipsesc de lângă cei dragi, ce nu-mi sunt alături.

Așa că număr orele până când ajung din nou la vremea noastră capricioasă, prefer să fiu acolo, oricât de frumos ar fi în alte locuri din lume, recunosc.

Am avut atâtea ocazii să plec peste hotare, … Nu din patriotism, ci din cauza unui dor care mă mistuie mereu, eu simt că nicăieri nu e mai bine decât acasă. Viiiin!!!”, a dezvăluit celebra zână.

Andreea Marin a trecut prin mai multe crize

Andreea Marin se bucură de o carieră de succes în televiziune și o știe toată țara, dar în trecut și Zâna s-a confruntat cu probleme financiare. Vedeta a povestit recent când au apărut primele probleme cu banii și mai ales cum a încercat să le rezolve.

„Eu am avut probleme financiare încă din copilărie, de la moartea mamei mele. Tata se retrăgea în fiecare dimineață într-o cămăruță, mai mică decât aceasta, și închidea ușa cu cheia. Noi, ne-am uitam pe gaura cheii și am văzut că scria ceva într-o agendă. Într-o zi, am furat cheia și am intrat acolo fără știrea lui. Ne-am uitat în biroul lui și am găsit aceea agendă.

Acolo el calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, se gândea cum să își plătească datoriile. Din acel moment noi am decis să renunțăm la ceva, i. Am ales înghețata. Ne-am dat seama că-i cerem prea multă înghețată tatălui nostru și, cu siguranță, de la înghețată el nu poate să pună bani deoparte și să plătească ce are de plătit”, a povestit Andreea Marin, în podcastul lui Mihai Morar.