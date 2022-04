Andreea Marin, clipe emoționante la granița României cu Ucraina. Momentul care a făcut-o pe Zână să plângă (VIDEO)

Andreea Marin este cunoscută pentru acțiunile sale umanitare, iar recent, Zâna Surprizelor a vorbit despre un moment care a impresionat-o până la lacrimi. Prezentatoarea TV a fost prezentă la granița României cu Ucraina, acolo unde a ajutat refugiații care au fugit din calea războiului.

Vedeta recunoaște că a fost unul dintre cele Prezentatoarea TV a povestit că i-au dat lacrimile după ce a citit durerea de pe chipurile refugiaților din Ucraina.

Andreea Marin a trăit clipe emoționante la granița României cu Ucraina

Zâna Surprizelor a participat, de-a lungul timpului, și a fost chiar și unul dintre ambasadorii UNICEF. În acest context, ea a fost prezentă la granița României cu Ucraina, acolo unde sute de femei cu copii au intrat în țara noastră, încercând să fugă din calea războiului.

„De curând am plâns legat de situația aceasta. Eu mă gândeam la o problemă personală, dar am plâns, de curând, în legătură cu situația oamenilor din Ucraina.

Atunci când am fost la graniță și i-am intervievat și am stat față în față cu maturi și copii, cu mame care s-au prăbușit plângând, în brațele mele, era imposibil să nu (…) Am stat cu ei, așa cum stau cu tine, i-am ținut în brațele mele și le-am simțit vibrația foarte puternic și durerea profundă”, a povestit Andreea Marin, în podcastul lui Adrian Artene.

Zâna Surprizelor a întâmpinat mai multe provocări în timpul vieții

Deși are mereu zâmbetul pe buze, viața Andreei Marin nu a fost întotdeauna una perfectă. Zâna Surprizelor a suferit și a depășit mai multe drame.

Vedeta a vorbit despre cele două sarcini pe care le-a pierdut, momente care au adus multă tristețe și durere în viața ei, dar pe care a reușit să le depășească.

„Am avut două sarcini extrauterine. Practic nu se dezvoltă unde trebuie și ești nevoită să faci acea procedură prin care renunți la sarcină.

E foarte dureros acest lucru pentru că te bucuri, trăiești o lună cu acest sentiment, că vei avea un copil și după analizele îți arată că nu e bine și că trebuie să renunți, ești obligată să faci asta, altfel îți pierzi viața. Nu ai o alegere, practic, de făcut”, a mai povestit