Andreea Perju și-a refăcut viața după divorț. Ce spune vedeta despre noul iubit: „Mi-a luat ceva timp să îl găsesc”

În vârstă de 38 de ani, Andreea Perju se numără printre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Aceasta s-a făcut remarcată de-a lungul timpului în mai multe domenii, cum ar fi teatrul și televiziunea.

Andreea Perju, primele declarații despre noul iubit

Andreea Perju a divorțat de soțul său Cristi Donciu după o relație de 13 ani. Chiar dacă au încercat să își rezolve probleme în cuplu, în cele din urmă în urmă cu un an.

De curând, vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu că este într-o relație. Cu toate că nu a dorit să ofere prea multe detalii despre viața ei personală, aceasta a ținut să precizeze că ea și actualul său partener sunt pe aceeași lungime de undă.

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta neapărat, dar da, într-adevăr există cineva în viața mea, care în momentul de față simt că este un om cu care am rezonat.

Mi-a luat ceva timp să îl găsesc, dar simt că, până în momentul de față, suntem pe aceeași lungime de undă și simt că și în următoarea perioadă se vor consolida lucrurile și vor merge pe o direcție lină.

Dar nu vreau să vorbesc despre asta, nu am neapărat superstiții, însă știi cum e, ce e la tine acasă, departe de ochii curioșilor, cu atât mai mult că este și toată situația, și sunt fetițele care pentru mine sunt în continuare prioritatea numărul unul și vor rămâne pentru totdeauna. Cu atât mai mult că îmi doresc să le protejez și îmi doresc să existe această intimitate”, a declarat Andreea Perju, potrivit .

Andreea Perju, copilărie plină de greutăți

Nu de mult, Andreea Perju a vorbit în cadrul unui podcast despre greutățile financiare pe care le-a întâmpinat în copilărie, dar și cât de mult și-a dorit să ajungă unde este astăzi.

„Eu am plecat de la sub zero, , uneori gândindu-mă în spate, am făcut imposibilul – posibil. Eu în clasa a VIII-a mi-am dorit să cânt, mai exact când a apărut trupa L.A. pe piață, eu atunci, în acea perioadă, am fost cea mai mare fană L.A. a țării, iar ălă a fost momentul în care eu am zis că îmi doresc să cânt. Pe atunci eram cea mai săracă din clasă și nu am vreo problemă cu chestia asta, dar efectiv aveam zile în care mâncam cu tata doar cartofi prăjiți dimineața, la prânz și seara.

A fost singura mâncare pe care o aveam și îndoiam uleiul cu apă, pentru că nu aveam atâta ulei și atunci încercam să ne ajungă, deci asta este adevărul. Deci, de asta îți zic, că mulți oameni, în acea perioadă, nu credeau în visul meu pentru că era greu de acolo, de unde eram, să spui că vreau să cânt”, a spus Andreea Perju, notează .