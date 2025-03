Camelia Șucu rupe tăcerea despre divorțul de Dan Șucu. Adevărul din spatele despărțirii: „Foarte greu a fost”

Camelia Șucu a vorbit despre motivele care au dus la divorțul său de Dan Șucu, după o căsnicie de 18 ani. a declarat că și-a dorit să evite un conflict major și să mențină o relație civilizată, explicând că despărțirea a fost o decizie luată în urma unor reflexii ample.

Ce spune Camelia Șucu despre divorțul de Dan Șucu

Camelia Șucu și Dan Șucu au fost căsătoriți timp de 18 ani, dar în ciuda succesului pe plan profesional și personal, au decis să se despartă.

Cei doi au avut o despărțire relativ discretă în 2007, chiar în momentul în care compania Mobexpert, pe care o construiseră împreună, ajunsese la apogeul succesului în industria mobilei din România. În urma divorțului, Dan Șucu i-a plătit fostei soții jumătate din valoarea firmei, ceea ce s-a tradus într-un partaj de aproximativ .

„Foarte greu a fost. Deși divorțul nu vine brusc, există ruptură de mai mult timp. Nu prea am avut timp să mă gândesc cât de mult m-a impactat personal pentru că au început discuțiile pe partea de parteneriat. Pot spune că aveam zile când plângeam de puteam face concurență sistemului de irigație. Așa este, am plâns mult. Această ruptură, am spus că nu am avut timp să mă gândesc pe plan personal pentru că am avut multe incendii de stins pe plan profesional. Era ziua și surpriza, n-a fost ușor. Dan era acționar majoritar, trebuia să îmi găsesc drumul spre negociere.

Prima propunere a fost să rămânem parteneri, dar nu a dorit. Atunci a trebuit să îmi găsesc o cale, în 2004, când noi de abia înțelesesem ce era un om de business și trebuia să învăț să fac exit. Acum pot să explic ca un profesor universitar, dar atunci nu înțelegeam nimic. Părerea mea este că am crescut frumos ca parteneri de afaceri, dar am uitat de parteneriatul din familie”, a declarat Camelia Șucu în cadrul unui podcast, notează .

Camelia Șucu a explicat că a fost o decizie care a venit în urma unor reflecții profunde, dorindu-și să evite un conflict care ar fi putut afecta în mod negativ atât familia, cât și imaginea publică.

„Bun înseamnă să nu strici nimic în urmă, să nu strici familia, inclusiv copii. Unul dintre copii, cel mic, avea 12-13 ani, la un moment mi-a spus „Mami, am nevoie și eu de mamă”. Și atunci am realizat că în alergătura noastră de a face dreptate cui și cui, uităm că avem niște suflete de care trebuie să ținem cont”, a precizat fosta soție a lui Dan Șucu.

Afacerea a devenit prioritatea principală în căsnicie

Camelia Șucu a subliniat că, în perioada căsniciei lor, atât ea, cât și Dan Șucu, au ajuns să pună afacerea înaintea familiei. Amândoi erau extrem de implicați în dezvoltarea și succesul companiei Mobexpert, iar acest lucru a dus la o distanțare treptată față de viața de familie. Camelia a recunoscut că, în acea perioadă, au neglijat relațiile personale, iar afacerea a devenit prioritatea principală.

„Dacă nu ai grijă, da! (nr. zona de business omoară viața de familie). Și noi nu am avut grijă. Nu sunt de ajuns vacanțele să fi unul lângă altul, iar în vacanță să te uiți tot la mobilă. Eram împreună, dar nu împreună. Nui aveam plăceri împreună, lucruri comune. Noi ne-am cunoscut puțin, eram tineri. Poate și pentru el a fost un pas mare, nu doar căsătoria dar și copii. Noi, ca femei, suntem mai pregătite să fim mame. Am stat și m-am gândit mult la ce s-a întâmplat cu noi, nu am dat cu piciorul la 18 ani brusc. Dar iau lucrurile așa cum mi se dau și apoi îmi caut răspunsuri”, a mai declarat femeie de afaceri.