Antonia nu își va lăsa copiii să vadă pelicula în care joacă. Ce rol are în „Haita de acțiune”: „Nu pot să le arăt”

Antonia face senzație pe marile ecrane în în filmul „Haita de acțiune”. Vedeta demonstrează că nu este doar o cântăreață talentată, ci și o actriță desăvârșită.

Aceasta nu este deloc străină de lumea cinematografiei, deoarece a mai avut roluri episodice în anumite producții de la noi, însă acum, trece la următorul nivel. Filmul a apărut în cinematografe din data de 21 martie, iar fanii o pot vedea pe artistă într-o ipostază cu totul inedită.

Antonia nu-și va lăsa copiii să se uite la filmul în care joacă

În filmul „Haita de acțiune”, Antonia joacă alături de Matei Dima, Vlad Brumaru și Mugur Mihăescu. Aceasta are un rol principal și o interpretează pe Oli, o polițistă temperamentală care sare imediat la bătaie.

Momentan nu se poate lăuda cu prestația ei în fața copiilor, deoarece vedeta susține că nu îi va lăsa pe cei mici să vadă filmul în care joacă, pentru că sunt scene de violență, dar și limbaj licențios.

„Alex a văzut filmul. I-a plăcut foarte mult și abia așteaptă să vadă filmul din nou. Copiilor nu pot să le arăt și dacă le arăt, le arăt așa pe sărite”, a declarat Antonia, potrivit .

Vedeta a dezvăluit că a fost destul de dificil să joace acest rol, dar cu toate acestea s-a descurcat bine până la urmă.

„A fost o provocare, mi-a fost greu, pentru că în primul rând nu am mai jucat atât de mult într-un film, dar Vlad Brumaru și Alex Bogdan mi-au făcut experiența foarte ușoară. Nu foarte, exagerez, mai ușoară. Ei sunt ca frații mei. Mi-a fost greu să fac scenele de bătaie, pentru că nu m-am luptat niciodată, mai ales să mă prefac, dar cred că mi-a ieșit bine, sper.

Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe „Haita de acțiune” și să vedem în viitor ce ne așteaptă”, a mai mărturisit Antonia.