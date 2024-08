Când va face nuntă Cătălin Scărlătescu. „Mi-am văzut de relație”

a avut o vară plină de vacanțe alături de iubita sa, Doina, pentru că amândoi sunt pasionați de călătorii. Dar, fanii lor se întreabă când vor face cei doi nunta, având în vedere că sunt de câțiva ani împreună.

Au cei doi planuri de căsătorie?

în forță pe micile ecrane la emisiunea Mastferchef alături de cei doi colegi ai săi Bontea și Dumitrescu, iar show-ul culinar va fi prezentat de Gina Pistol, informează

Chef-ul este pregătit de muncă pentru că a avut parte de o vară relaxantă și cu multe călătorii alături de iubta lui, Doina.

„Vara aceasta, Doina m-a ținut numai în vacanțe! Peste tot am mers! Am fost în Grecia, Albania, Serbia, Franța! Am fost în vacanțe culinare. Acum și Doina face vacanțe culinare. Eu rămân plimbărețul suprem, pentru că am peste 50 de țări văzute. Mă plimb de mic! După ce terminam proiectul, aș vrea în Australia! N-am fost și vreau. Împreună organizăm vacanțele, este o muncă de echipă”, spune Cătălin Scărlătescu.

Cei doi au o relație de trei ani, iar fanii lor așteaptă să vadă o mișcare din partea chef-ului și sunt curioși să afle dacă are cumva planuri de nuntă.

„O să auziți și clopote de nuntă! Deocamdată, este de bine! Doina este o femeie foarte inteligentă. Femeile inteligente știu să facă totul altfel. Doar alea neinteligente pun presiune, hai, hai, hai! Eu sunt un băiețaș asumat, mi-am văzut de relație. De trei ani de zile, sunt bobocel, cumințel, îmi văd de viața mea privată, de colegi. Mai există și nervi în relație, dar calmul și respectul fac absolut tot”, lămurește Cătălin Scărlătescu.

Cum se înțeleg cei doi

Doina și Cătălin se bucură de o relație plină de respect, înțelegere și iubire, doar că odată cu începerea filmărilor pentru emisiunea Mastferchef, cei doi nu mai petrec atât de mult timp împreună, dar se înțeleg unul pe celălalt când vine vorba de muncă, pentru că și Doina are filmări și teatru.

„La noi este foarte simplu. Ea face film și teatru, așa că ne înțelegem bine, nu se pune problema să nu înțelegem ceva. Avem mult timp petrecut împreună, plus că noaptea ne întâlnim acasă!”, a glumit Cătălin Scărlătescu.