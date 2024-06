Care a fost cel mai neplăcut moment de anul acesta al Dianei Dumitrescu / Ce spune actrița: „S-au dat multe lucruri peste cap”

Diana Dumitrescu, din România, a recunoscut recent că anul acesta nu a început așa cum își dorea. Fix la intrarea în noul an, actrița și-a sucit piciorul și și-a rupt ligamentele. Despre această întâmplare a vorbit abia acum.

Prin ce a trecut Diana Dumitrescu la începutul acestui an

Începutul anului 2023 , pentru că imediat după Revelion s-a confruntat cu probleme de sănătate. Într-o horă, la petrecerea dintre ani, Diana Dumitrescu și-a rupt ligamentele.

„A fost ok, aș putea spune ok, a fost un an ok, se putea și mai bine, întotdeauna este loc de mai bine. Am început anul, la 12 noaptea, mi-am sucit piciorul și mi-am rupt ligamentele și n-aș vrea să se mai întâmple, pentru că de acolo s-au dat foarte multe lucruri peste cap. Într-o horă, mi-a fugit piciorul și mi-am rupt ligamentele. N-a fost prea plăcut”, a spus actrița, potrivit

Chiar dacă nu își dorea asta în viața ei, Diana a trebuit să își ia o pauză forțată, motiv pentru care a stat, timp de o lună, doar în casă.

„O lună (n.r. – cât a avut nevoie să se recupereze), o lună plus opt kilograme. Când stai la pat și nu mai faci nimic, se mai întâmplă și din astea. Nu le-am dat jos (n.r. – kilogramele), încă le țin bine aici”, a mai spus vedeta.

O altă încercare pentru Diana Dumitrescu! Actrița a fost jignită pe platourile de filmare

Nu de mult, Diana Dumitrescu a dezvăluit că a trecut printr-un moment destul de dureros pe platourile de filmare. pe platou în timpul filmărilor pentru telenovela „Regina”.

„Filmam la Regina, eram în platou. Platourile sunt niște hale foarte mari unde sunt construite camerele care apar diverse. Și se filmează într-o parte a platoului și in cealaltă lumea mişuna. Şi când ai câte o pauză, te retragi. Şi m-am dus să mă întind pe o canapea, și în camera din spate erau alţi oameni care stăteau de vorbă. Vreţi să-ți spun cum m-au numit? C***ă, proastă… oameni cu care mă pup când vin, îmi iau la revedere, cu care am stat la masă și mâncam. Nu pot să-ți spun ce-am simtit, nu pot să-ți descriu în cuvinte”, a mărturisit actrița.