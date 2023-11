Diana Dumitrescu, jignită pe platourile de filmare / Care a fost reacția actriței: „A fost un șoc real!”

Actrița , cunoscută pentru rolurile sale în diverse telenovele românești, a dezvăluit recent un moment dureros de pe platourile de filmare. Jignită de colegii săi de pe platou în timpul filmărilor pentru telenovela „Regina”, actrița a povestit cum a reacționat la această experiență neplăcută, relatează .

„Nu pot să-ți spun ce-am simtit, nu pot să-ți descriu în cuvinte”

, cunoscută pentru rolurile sale în telenovele precum și „Iubire ca în filme”, a dezvăluit că a avut o experiență traumatizantă pe platourile de filmare ale telenovelei „Regina”. Într-un interviu acordat podcastului moderat de Ilinca Vandici, actrița a mărturisit că a fost jignită de colegii săi, experiență ce a lăsat-o profund afectată.

„Filmam la Regina, eram în platou. Platourile sunt niște hale foarte mari unde sunt construite camerele care apar diverse. Și se filmează într-o parte a platoului și in cealaltă lumea mişuna. Şi când ai câte o pauză, te retragi. Şi m-am dus să mă întind pe o canapea, și în camera din spate erau alţi oameni care stăteau de vorbă. Vreţi să-ți spun cum m-au numit? C***ă, proastă… oameni cu care mă pup când vin, îmi iau la revedere, cu care am stat la masă și mâncam. Nu pot să-ți spun ce-am simtit, nu pot să-ți descriu în cuvinte.

Nu ştiu de unde am avut tăria asta, dar m-am dus și le-am spus „Vorbiți mai încet că se filmează și se aude”, și am plecat. M-am dus la mine în mașină și am făcut niște ture prin Buftea și am plâns. A fost un șoc real! Știam că oamenii sunt răi, dar… Foarte trist!”, a spus în podcastul cu Ilinca Vandici.