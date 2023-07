Diana Dumitrescu a vorbit despre cel mai mare dușman al său: „De câte ori încerc să-l înfrunt, de atâtea ori, moralul meu fuge”

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele din România. Ea le-a dezvăluit recent fanilor care este cel mai mare dușman al ei. Cu această ocazie, actrița a spus și întreaga poveste despre nemulțumirile ei.

Dușmanul cu care se confruntă Diana Dumitrescu

Actrița se consideră a fi neliniștită pentru că de fiecare dată când încearcă să lupte cu „dușmanul”, pierde. Miercuri, 28 iunie, Diana a spus pe despre faptul că a primit o lovitură din partea dușmanului său, cântarul, când a arătat câte kilograme are.

„De câte ori încerc să-mi înfrunt dușmanul, de atâtea ori, moralul meu fuge și se ascunde! Azi, dușmanul meu a atins un apogeu… un număr pe care nu l-am mai văzut de când am născut, totuși este real si biciuitor! Nu știu exact ce înseamnă, dar sigur în dressing voi afla ca nu mai pot purta o rochie scurtă pe care abia așteptam să o port în această vară! Sigur, încrederea va fugi și ea și cu ea va lua curajul de a purta un costum de baie în două piese…

Cel mai mare dușman al meu, cântarul, mi-a dat lovitura fatală”, a spus Diana Dumitrescu pe blogul personal.

Câte kilograme are actrița Diana Dumitrescu

Deși actrița are 39 de ani și 1,74m, iar valoarea de 70 de kilograme este perfectă pentru înălțimea pe care o are, ea pare să fie nemulțumită de acest aspect.

„Adevărata luptă cu kilogramele a început abia la un an după ce l-am născut pe Carol. Pierdusem toate kilogramele luate în sarcină, 17 adică, si încă 3. Ajunsesem la 58 de kg și eram…vis după mine, dar ceva s-a întâmplat în acea toamnă.

Pe parcursul a 3 săptămâni, brusc, am ajuns la 65 de kg, apoi 67, cu chiu cu vai am ajuns la 63, unde m-am oprit aproape 6 luni…iarna trecuta reușisem să ajung la 60! Fericire maxima, urma să arăt bine în rochia de Revelion. Ura!!! De fericire mi-am scrântit glezna, ruptură parțială și totală de ligamente, am stat în pat o lună, am ajuns la 67 de kg, apoi 68…am rămas acolo, în ciuda oricărui efort de a slabi, sală, fasting, mâncat puțin… până azi!

Azi, cel mai mare dușman, cântarul, mi-a dat lovitura de grație. Azi mi-a arătat 70!”, a mai spus ea.