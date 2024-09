Cătălin Scărlătescu, despre procesul cu Antena: „Și-au permis să nu ne dea banii pe sezonul 12. Sunt niște băieți acolo care cred ei că pot să facă rău oamenilor. Uitați-vă câți oameni de valoare au plecat de acolo” / Reacția Antena Group

Chef Cătălin Scărlătescu a susținut, marți, că el și prietenii săi, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea, au dat în judecată Antena 1 deoarece n-au primit remunerațiile pentru sezonul 12 din „Chefi la cuțite”. „O să plătească pentru treaba asta”, a spus el pentru

Acesta a precizat că disputa cu Antena 1 nu a pornit, totuși, de la bani, ci pur și simplu de la faptul că filmările erau epuizante, iar cei din trust au ignorat plângerile lor. Scărlătescu a mai afirmat că e cineva în Antene care vrea să facă rău trustului, a denunțat „sistemul lor ciudat” și a ținut să amintească și de alte plecări răsunătoare din trust.

În schimb, reprezentanții Antena Group au declarat, tot pentru , că trustul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de trei chefi și că „urmare a încălcării obligaţiilor contractuale de către acesta, s-au născut obligaţii de plată ale lui Cătălin Scărlătescu faţă de Antena Group, situaţie care este în analiza instanţelor de judecată”. Cât despre celelalte acuzați formulate de Scărlătescu, ei au susținut că sunt „făcute în necunostinţă de cauză”.

Cum au evoluat disensiunile dintre Antena 1 și cei trei chefi

În toamna anului trecut, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au decis și, implicit, Antena 1, susținând că sunt mult prea obosiți pentru a participa la filmările extrem de epuizante.

Antena 1 , reclamând că aceștia au refuzat să mai ia parte la filmări în octombrie 2023, deși aveau contract până la finalul anului.

Ulterior, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au dat și ei în judecată Antena 1, reclamând că nu și-au primit salariile cuvenite pentru filmările celui de-al 12-lea sezon „Chefi la Cuțite”. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București, în data de 6 martie 2024.

Ce a spus Cătălin Scărlătescu despre procesul intentat Antenei

Cătălin Scărlătescu a susținut, pentru CanCan, că postul de televiziune nu le-au plătit salariile pentru sezonul 12 al emisiunii-concurs.

„Este foarte simplu. Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe Sezonul 12 pe care ei au încasat toți banii din lume. Nu ne-au plătit salariul de interesanți ce sunt. Nu vreau să i se întâmple nimic Antenei, vreau doar să îmi dea banii munciți cu sudoarea frunții.

După ce m-au dat în judecată și mi-au cerut toate milioanele din lume… săracii, băieții ăia care au cerut milioane, știu să numere atât? Nu este o situație delicată, vă spune Scărlătescu, Antena 1 o face delicată. Antena 1 visează cai verzi pe pereți.

Și-au permis să nu ne dea banii. Eu îmi dau drumul la restaurant și îmi văd de treaba mea, de viața mea. După Antena 1, nu există moarte. Există viață în continuare, nu murim. Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi trei am făcut Antena mare. Când am ajuns eu în Antenă, nu era așa mare rating.

Cred că nu sunt primul din Antena 1 care a plecat fără bani, dar vor plăti pentru că ei au încasat pentru sezonul 12 de la alții și mi-au oprit din bani. O să plătească pentru treaba asta”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Acesta a insista apoi că el și colegii lui au plecat din cauza oboselii: „Oboseala te duce direct în cancer”.

„Eu m-am dus la Antena 1, mi-am făcut treaba 12 sezoane de Chefi la Cuțite, două sezoane de Hell’s Kitchen și un sezon de Chefi fără Limite. Am muncit pe brânci, de dimineață până seara, cu un program foarte, foarte lung.

Ei nu au înțeles că dacă ți se rupe un picior, pot să îți mai de 100.000 la salariu, dar nu poți să îți înșurubezi alt picior și să muncești. Oboseala te duce direct în cancer, te duce la moarte. Nu vreau să ajung acolo de dragul lor.

Am ajuns acolo și am trăit într-o bulă frumoasă, într-o bulă în care nimeni nu ne-a deranjat, dar, la un moment dat, le-am spus că am obosit. Dumitrescu are doi copii, trebuie să îi ducă la școală, să mai stea cu ei că nu o să îi spună ‘tată’, o să îi spună ‘nenea care ne aduce bomboane’. Avem o vârstă. Eu am 50 de ani, acum am fost să mă operez”, a adăugat Cătălin Scărlătescu.

El a mai afirmat că cineva din interior vrea răul trustului și a ținut să amintească și de alte plecări importante de la Antene.

„Sunt niște băieți acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiți-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat.

Este cineva acolo care vrea răul Antenei. Vă spun sincer. Eu nu am vrut să plec de la Antena 1 niciodată. Am fost forțați pentru că, după 9 ani de colaborare, n-au avut bunul simț să înțeleagă ce vrem noi. S-au trezit ei așa că sunt stăpâni.

Gândiți-vă… au plecat Bendeac, am plecat noi trei, a plecat Cosmin Seleși, a plecat Dan Negru și mai câți de la Observator, de la Antena Stars. Să faceți o listă să vedeți câți oameni de valoare au plecat de acolo, noi fiind cei mai puțini valoroși. Și o să mai plece. Atitudinea asta nu poate să ducă la un lucru bun. Eu nu pot să blamez pe cineva, doar sistemul lor ciudat.

Când o să se trezească Vociulescu și o să vadă ce jaf au făcut ăia din televiziunile lui… unii care se cred oameni de televiziune. Vi se pare normal să plece atâția? Cum să nu te înțelegi cu cei trei chefi care ți-au adus cel mai mare rating din istoria Antenei 1”, a mai afirmat Cătălin Scărlătescu, pentru CanCan.

Acesta a precizat în final că nu s-a pus problema de bani: „În discuțiile noastre, niciodată nu s-a pus problema de bani. Nu s-a ajuns la vreo negociere. Era vorba doar de timp”.

Cum răspunde Antena Group acuzațiilor formulate de Scărlătescu

Într-o reacție pentru CanCan, reprezentanții Antena Group au susținut că entitatea „şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale” față de Scărlătescu.

„Antena Group şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale faţă de Cătălin Scărlătescu. Ca urmare a încălcării obligaţiilor contractuale de către acesta, s-au născut obligaţii de plată ale lui Cătălin Scărlătescu faţă de Antena Group, situaţie care este în analiza instanţelor de judecată. În privinţa celorlalte declaraţii ale acestuia, sunt afirmaţii făcute în necunostinţă de cauză”, a declarat Antena Group.