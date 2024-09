Ce se întâmplă cu Lidia Buble. Artista se confruntă cu mari probleme de sănătate: „Am luat toate medicamentele din lume”

are din nou . Ea a mărturisit că s-a confruntat cu o stare generală de rău, dureri în tot corpul, simptome care au dus-o cu gândul că ar putea fi infectată cu COVID-19.

Ea a povestit pe Instagram prin ce calvar trece.

În ciuda faptului că a încercat tot felul de tratamente, simptomele nu i s-au ameliorat, ba chiar au persistat, informează .

„M-am trezit mai rău de cât m-am pus să dorm”

În ultimele luni, Lidia Buble s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Din cauza stărilor de rău, artista chiar a lipsit o perioadă de pe rețelele sociale.

Niciun medicament nu și-a făcut efectul în cazul ei. Crezând că ar putea fi infectată cu COVID-19, Lidia s-a testat, rezultatul a fost negativ.

”M-am trezit mai rău de cât m-am pus să dorm. Rămân fără voce, am luat toate medicamentele din lume, efectiv simt că mă doare toată fața, mă doare tot corpul, mă doare nasul, mi se pare că îl am mai mare decât îl am de obicei. E rău, eu cred că e ceva virus, pentru că nu înțeleg altfel de unde. Am auzit că sunt mulți așa”, a mărturisit Lidia Buble pe Instagram.

„E o stare foarte ciudată pe care n-am mai avut-o de vreo opt ani”

Încă din luna august Lidia Buble s-a confruntat cu stări de rău, de slăbiciune, stări de leșin și senzație de vomă, simptome pe care le-a mai avut și în urmă cu 8 ani. Un alt moment greu a fost atunci când, în timpul unui concert susținut într-un parc din București, Lidia Buble și-a pierdut cunoștința și a leșinat pe scenă. Artista mărturisea că va fi nevoită să înceapă un tratament cu administrare intravenoasă.

”O să fiu foarte sinceră. Sunt puțin mai bine, tot nu sunt eu în apele mele, adică nu mă simt la capacitate maximă. Am mai luat niște fiole, mi-a dat o doamnă asistentă astăzi să iau, încă n-am făcut nimic pe venă, dar de luni încep, pentru că e cazul. Am în permanență stări de leșin și stări de vomă. Mă simt foarte slăbită. E o stare foarte ciudată pe care n-am mai avut-o de vreo opt ani”, a povestit Lidia Buble în urmă cu o lună.