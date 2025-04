Lidia Buble se retrage din industria muzicală? „Vă zic așa, repede, pe scurt, pentru că nu am chef să dau prea multe explicații”

Cântăreața a spus, pe rețelele de socializare, că din , astăzi, 1 aprilie. Postarea a creat confuzie în rândul fanilor, care cred că ar putea fi o păcăleală, scrie .

Ce a spus Lidia Buble

Lidia Buble a făcut anunțul pe pagina de Instagram.

„Ciao, prieteni! Vă zic așa, repede, pe scurt, pentru că nu am chef să dau prea multe explicații, dar mă rog, în fine. Eu o să mă retrag din industria muzicală, explicațiile nu știu când o să le primiți, am vrut să știți asta de la mine. Mă rog, oricum ar fi apărut în presă în următoarele ore, dar nu mai contează. Știti că am zis că mereu, de fiecare dată când o să fie ceva legat de viața mea și consider eu că ar trebui să știți, vă anunț eu înainte. Deci, de astăzi, vă anunț retragerea mea din industria muzicală. Nu știu! Văd eu când mă simt mai bine și mă calmez și sunt în stare să vă spun mai multe, o să vă spun. Să aveți grijă de voi”, a spus Lidia Buble.

Cu toate acestea, mulți dintre fanii cântăreței cred că este o păcăleală de 1 aprilie. Asta pentru că în urmă cu puțin timp, artista a fost surprinsă în studioul de înregistrări, unde lucra la o nouă piesă, menționează sursa citată.