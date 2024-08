Cu ce probleme de sănătate se confruntă Theo Rose. Motivul pentru care cântăreața a fost nevoită să se oprească din a cânta: „Tot timpul depun efort extra”

Theo Rose, una dintre cele mai îndrăgite, apreciate și cunoscute cântărețe din România, că se confruntă cu câteva probleme de sănătate. După ce a făcut show în timpul unui concert, Theo nu a mai putut să vorbească. O persoană din public care știa cu ce se confruntă artista i-a transmis ce probleme are.

Theo Rose se confruntă cu probleme de sănătate

După un concert în timpul căruia , Theo Rose nu a mai putut nici să vorbească. Norocul ei a fost că o persoană din public știa cu ce probleme se confruntă și a făcut-o să înțeleagă ce i s-a întâmplat.

„Am avut un concert, după care nu am mai putut să vorbesc. În public era o tipă despre care auzisem, specializată în domeniu, și i-am dat un mesaj și i-am zis: ”vreau să vin să vedem ce am” și ea zice: ”Știu ce ai: este disfonie triunghiulară. Corzile tale nu se apropie”. Asta pentru că suprasolicit, cântăm în niște condiții, noi suntem 9 pe scenă, eu trebuie să acopăr multe instrumente cu vocea.

Evident că tot timpul depun efort extra și mi-am dat seama că există o problemă. Eu nu ar trebui să mă confrunt cu așa ceva după ce cânt. Ar trebui să schimb ceva la tehnica vocală. Mi-am dat seama a nu știu câta oară că nu știu nimic și am luat-o de la capăt.

Și acum schimb cu totul partea de interpretare, poziționare a sunetului, învăț din nou efecte vocale, pentru că eu le făceam, dar le făceam din instinct, nu știam… Acum le învăț”, a dezvăluit Theo Rose, scrie .

„Și felul cum vorbesc e o problemă la mine”

Cântăreața a mai dezvăluit că întotdeauna a avut o problemă și depunea efort de fiecare dată când vorbea.

„Și felul cum vorbesc e o problemă la mine, eu depun efort și când vorbesc. Toată copilăria și adolescența am vorbit foarte foarte sus, într-un registru înalt. Mă deranja și pe mine când ascultam. În momentul în care m-a deranjat suficient de tare am făcut schimbarea fără să mă gândesc la asta și am ajuns să vorbesc într-un registru care nu mi-e propriu neapărat și să-mi suprasolicit corzile vocale.

Nu am apucat să stric foarte mult, nu am avut disfonie triunghiulară, într-adevăr corzile mele nu se apropie suficient de bine în toate registrele în care cânt, nu se închid perfect, dar lurez pe partea asta”, a mai spus Theo Rose.