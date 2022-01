Ce spune Jonathan, fiul Nicolei, despre relația pe care o are cu Kira Hagi în afara scenei

Jonathan, fiul cântăreței Nicola, a vorbit despre relația pe care o are cu Kira Hagi dincolo de scenă. De mai bine de trei, cei doi joacă împreună o piesă la Teatrul Nottara, piesa ce a cunoscut succesul încă de la primele spectacole. Totuși, recent, Jonathan a vorbit despre relația pe care cei doi o au și dincolo de scenă.

Pe scena Teatrului Nottara cei doi joacă roluri de iubiți, iar fanii nu au stat prea mult pe gânduri până când au dat startul unor speculații și în viața reală. Astfel, Jonathan Alexandru a clarificat toate ipotezele cu privire la o posibilă relație între el și Kira Hagi.

Formează sau nu un cuplu Jonathan și Kira Hagi?!

Jonatha și Kira Hagi s-au cunoscut prin intermediului regizorului care a pus în scenă piesă și recunoaște că se înțeleg foarte bine. Fiul Nicolei și fiica lui Gică Hagi sunt profesioniști și se respectă unul pe altul. În viața personală cei doi sunt doar prieteni, iar tânărul actor recunoaște că fiica Regelui are multe gesturi prietenoase, iar relația dintre ei este una bună.

„Ne-am cunoscut prin Filip Ristovski, regizorul și prietenul nostru, care este și un actor bun. Ne-a format pe amândoi. Pe Kira, înainte să plece în America, iar mie mi-a fost profesor de actorie la Conservator.

Da, mi s-a întâmplat de atâtea ori să uit textul. Au fost momente în care a trebuit să improvizăm, dar cred că acestea sunt cele mai valoroase întâmplări pe care le întâmpini pe scenă. Pentru că asta îți dezvoltă latura actoricească. D

e certat nu ne-am certat niciodată. Păreri diferite mai avem, dar cădem la comun de acord. Kira face mereu gesturi prietenești, cu toți oamenii. Este o fată de admirat. Mă bucur pentru chimia pe care publicul o observă între mine și Kira. Asta ne ajută să jucăm mai asumat și cu multă lejeritate. Iar în afara scenei suntem și rămânem prieteni foarte buni”, a povestit Jonathan Alexandru, pentru Impact.ro.

Ce spune Jonathan despre Kira Hagi

Actorul recunoaște că o admiră foarte mult pe fiica Regelui și spune că este convins de faptul că tânăra va ajunge departe, chiar pe marile ecrane de la Hollywood.

„Văd un viitor strălucit pentru Kira. Crește din ce în ce mai mult, o să ajungă o personalitate foarte influentă. Este o bună actriță, am avut de învățat de la ea în acești aproape trei ani de când am început colaborarea cu ea. O văd pe marile ecrane, are potențial, i-a dat Dumnezeu cu carul. Pe lângă asta, vorbește engleza parcă ar fi nativă”, a mai spus fiul Nicolei despre Kira Hagi.