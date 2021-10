Kira Hagi a intrat în televiziune. Pentru ce post prezintă știrile fiica lui Gică Hagi

Kira Hagi fac un pas important în carieră. Fiica lui Gică Hagi, în vârstă de 25 de ani, a fost cooptată pentru a fi prezentatoare de știri la Aleph News.

Tânără actriță școlită în America a jucat la Teatrul de Comedie și Teatrul Foarte Mic din București, iar acum a decis că este momentul să apară pe micile ecrane. Ea va prezenta emisiunea „Smart is the new cool”.

„Mi-am pus de multe ori întrebarea „ce înseamnă să fii cool?” M-ar ajuta să îmi descrieți în comentarii felul în care voi percepeți o persoană cool. Și apoi vă răspund și eu mai pe seară… Mulțumeeesc! (în avans)”, a scris Kira Hagi .

Aceasta a transmis pe Instagram că începe un nou proiect prin care promovează tinerii români care schimbă lumea în bine.

„SMART IS THE NEW COOL este răspunsul meu! Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o mini serie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tineri deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu”, a scris Kira Hagi pe contul său de Instagram.