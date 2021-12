Kira Hagi, despre lumea actoriei: „Nu voiam să renunț la actorie pentru un job care îmi oferea doar independență financiară”

Fiica lui Gică Hagi, în vârstă de 25 de ani, a vorbit pentru Revista Taifasuri, despre lumea actoriei, domeniu în care se dedică în totalitate.

Kira Hagi: „Celebritatea o știam, crescusem cu ea în casă”

„Am fost deseori întrebată asta și am pus la rândul meu întrebarea celor din jur, dacă își amintesc cu precizie momentul care i-a pus pe drumul pe care sunt acum. Așa am ajuns la concluzia că nu există o scânteie, ca în filme, când personajul principal are o revelație și gata, destinul îi este clar precum lumina zilei. Cred că viața noastră este compusă dintr-o serie de scântei. Uneori scânteile sunt banale – o informație pe care o primești de la un prieten, alteori apar în timp ce te speli pe dinți. Oricare ar fi fost scânteia mea care m-a pus pe drumul actoriei, vă pot spune însă că atunci când faci cu plăcere ceea ce faci nu ți se pare greu. Mie, în comparație cu alte meserii pe care, în mod clar nu aș putea să le profesez, mi se pare foarte ușor să fiu actriță”, a declarat Kira Hagi, pentru Taifasuri.ro.

„Suntem o familie unită și cele mai frumoase amintiri sunt de când ne strângeam toți, veri, bunici, mătuși, când dansam cu toții la petreceri, când ne ascultam unii pe alții, când ne țineam morală sau ne dădeam sfaturi și când ne încurajam, oricât de mică ar fi fost drama personală. Atmosfera de sărbătoare pe care o găsești în familia mea, uneori și în zilele obișnuite, mi-a lipsit cel mai mult când am plecat de acasă. Acum ne-am reconectat și perioada de pandemie a fost pentru noi, ca pentru toți ceilalți, un moment de regăsire și de haz de necaz și de dezbateri pe toate subiectele existente”.

Ajunsă în America, ea şi-a dat seama că nu acela era visul ei.

„Când am ajuns în America mi-am dat seama că nu mai era visul meu! Voiam să fiu actrița care face diferența, care joacă pentru trei oameni, dar care schimbă ceva în ei.

Mi-e greu să explic, însă celebritatea o știam, crescusem cu ea în casă, am văzut că nu era răspunsul la o viață împlinită decât dacă era bazată pe ceva puternic, pe ceva semnificativ.

Or, celebritatea la Hollywood venea din filme la care eu fie adormeam, fie îmi băgam capul între mâini de jenă. Nu erau genul meu deloc. Nu vreau să par snoabă! Pur și simplu nu mă vedeam jucând rolurile acelea. Atunci am știut că prefer stilul european.

Eu sper ca filmul şi teatrul să fie împărțite egal. Dar, sincer, mă văd trezindu-mă dimineața într-o cămăruță care dă direct pe scenă și noaptea adormind printre scaunele de la teatru„, a mai spus Kira Hagi.

„La 14-15 ani, am ajuns pe mâna lui Filip Ristovski. El m-a modelat ca actriţă”

„Am fost destul de norocoasă să am întotdeauna în jurul meu oameni care mi-au ghidat pașii, care mi-au făcut sugestii bune, care m-au înțeles la un nivel mai profund decât ceea ce se vedea. Cred că aveam vreo 14-15 ani când am ajuns pe mâna lui Filip Ristovski. El m-a modelat ca actriță. M-a învățat de fapt un lucru esenţial – să știu să caut în mine răspunsurile la toate întrebările legate de actorie. Ne-am regăsit după ce m-am întors din America și o să îi fiu mereu recunoscătoare pentru prezența în viața mea. În State, am avut o profesoară care mi-a dat încrederea că pot să joc orice rol. Vedeţi dumneavoastră, când ajungi acolo primul lucru pe care îl afli este că trebuie să te încadrezi într-un clișeu. Tu o să joci genul ăsta de rol pentru că arăți așa și pentru că se caută figurile est-europene care să fie așa și pe dincolo. Ea însă avea 70 și ceva de ani și deja începuse să-și piardă memoria, însă m-a marcat felul în care a știut să mă ghideze spre o încredere totală în mine, în ceea ce fac, în locul meu în universul actoriei”.

Fiica lui Gică Hagi a fost cooptată pentru a fi prezentatoare de știri la Aleph News. Ea va prezenta emisiunea „Smart is the new cool”.