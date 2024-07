Ce studii are Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari. A plecat dintr-un sat, din România: „Sunt ca tatăl meu, el se gândea la viitor, nu la trecut”

Mai des decât a făcut-o până cu ceva vreme în urmă, a avut numeroase ieșiri în public sau chiar la televiziune.

Firesc, lumea a început să se întrebe cine este Romina Gingașu, în afară de a fi soția celebrului miliardar, ce studii are, cu ce se ocupa…

Ce studii are Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari

De apreciat, despre Romina Gingașu se poate spune că a avut drag de carte și ambiție. Ultima calitate spune că a moștenit-o de la tatăl ei și că a ajutat-o enorm să urce tot mai sus în carieră.

Despre Romina Gingașu se știe că este originară dintr-o comună din județul Călărași, a absolvit Colegiul Gheorghe Șincai din București și ulterior Academia Tehnică Militară, unde a s-a specializat în ingineria motoarelor de avion.

A muncit încă din timpul facultății, în paralel cu cursurile lucrând și pentru o companie americană ce oferea servicii VIP pentru curse aeriene.

Cum s-au cunoscut Romina Gingașu și Piero Ferrari

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au cunoscut în anul 2016, românca, pe aeroportul privat Milano Linate, unde amândoi așteptau să fie transferați cu un elicopter circuitul de Formula 1 de la Monza.

La vremea respectivă, miliardarul era căsătorit cu Floriana Nalin.

După trei ani, în 2019 , Piero Ferrari a decis să divorțeze de fosta soție, după 50 de ani de mariaj, pentru a putea avea o relație oficială cu Romina Gingașu.

„Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă’, a spune moștenitorul Ferrari.

Cât de importantă e diferența de vârstă dintre ei

Deși diferența de vârstă dintre ei este considerabilă, 46 de ani, Romina Gingașu și Piero Ferrari nu au ținut cont de acest fapt niciodată.

„Lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am decolat’, a explicat Romina Gingașu într-o intervenție la o emisiune de radio radio.

, petrecerea fiind una pe cât s-a putut de discretă.