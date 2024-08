Ce surpriză i-au făcut Alexia și Aris mamei lor. Andreea Esca a fost șocată (VIDEO)

Andreea Esca se află în vacanță în Grecia cu soțul ei, pentru a-și aniversare cea de-a 52-a aniversare, asta după ce a fost 10 zile în Delta Dunării. Știrista a avut parte de o surpriză din partea copiilor ei și a rămas cu gura căscată.

Ce surpriză i-au făcut Andreei Esca

va împlini 52 de ani, în 29 august, iar pentru a-și sărbători ziua de naștere a mers cu soțul ei în Grecia. Dar, copiii ei, Aris și Alexia, au vrut neaparăt să îi facă o surpriză pe cinste mamei lor, drept pentru care s-au urcat în primul avion și au mers și ei în Grecia pentru a fi alături de ea. Au luat barca și au stăbătut aproape toată țară pentru a ajunge la știristă, conform

Frații Eram au postat surpriza pe care le-au făcut-o Andreei Esca, la fel și reacția acesteia când i-a văzut. Ea nu se aștepta deloc ca ei să meargă în Grecia și i-a văzut chiar la micul dejun.

purta o rochie lejeră de vară, albastră, și emana bucurie în momentul în care și-a văzut copii. Știristei nu îi venea să creadă că are întreaga familie alături de ea, la mii de kilometri depărtare de casă.

„Măi, prea drăguți sunteți voi!”, le-a spus Andreea Esca.

Tatăl lor a fost complice

Tatăl copiiilor, Alexandre Eram, a filmat întregul moment. Acesta a fost complicele fraților pentru a organiza surpriza. Pentru că știrista era șocată, cadourile și florile au picat pe locul doi.

„Astazi am zburat in Grecia ca sa ii facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei Asa ca am plecat cu Aris dimineata, am avut cateva peripetii pe drum, dar am ajuns in timp. Este prima data, cand mama nu si-a dat seama de ce ii pregatisem. De altfel, se vede clar din reactia ei. Acum asteptam impreuna 29 august! Te iubim!”, a scris Alexia pe Instagram.

Și Andreea Esca a postat o fotografie pe Instagram cu întreaga familie, iar prin această cale le-a mulțumit copiiilor ei.

„S-a marit iar gașca după ce copiii mei, care sunt foarte, foarte mișto, mi-au făcut surpriza să vina aici, ca sa fim împreună de ziua mea! Chiar au reușit să facă în așa fel încât să nu ma prind! @alexiaeram pusese o poză dimineața de la cafenea, cu @arismelkior vorbisem la telefon…

Tare m-ați făcut fericită! Vă iubesc și vă mulțumesc! În rest, cum știți deja… plajă, înot, mâncare bună… (…). Acum aștept liniștită… 29 august”, a scris Andreea Esca pe Instagram.