Cine este soția lui Radu Pietreanu? Femeia care la ajutat pe actor să combată cancerul

, iar Mihaela, deși nu la fel de cunoscută, este soția acestuia, care i-a fost alături în lupta cu necruțătorul cancer la plămâni.

Mihaela este un instructor de manichiură din Iași în vârstă de 41 de ani și a participat la mai multe cursuri organizate în mai multe orașe din România.

Căsătoriți de numai 1 an

Mihaela și Radu Pietreanu sunt căsătoriți doar de un an, iar nunta a fost organizată în secret în octombrie 2021. Cei doi îndrăgostiți au fost invitați și la emisiunea „Exclusiv VIP” unde actorul a refuzat inițial să spună când a avut loc ceremonia, dar Oana Turcu a dezvăluit că totul s-a întâmplat în luna octombrie a anului trecut.

„Avem 7 ani împreună. Au trecut șapte ani de relație. Ne-am căsătorit în momentul nunții noastre, nu trebuie să spunem când. O să spună gaițele că am făcut nuntă în pandemie. Aș vrea să mă despart de ea, dar nu găsesc motive. Cred că e cea mai frumoasă declarație de dragoste. Mă simt foarte liniștit și împlinit”, a declarat actorul.

Chinul cancerului

Cancerul a reprezentat . A ajuns să slăbească 36 de kilograme și simțea cum rămânea fără putere. Dar în ciuda greutăților la care a fost supus, a reușit să combată cancerul la plămâni.

„Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniștit. Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ. Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, povestea Radu Pietreanu acum câteva luni, în cadrul unui podcast.