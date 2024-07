Cum a fost 2023 pentru Maia Morgenstern / Prin ce a trecut actrița anul trecut: „Îmi dau peste cap dorințele, credințele, convingerile”

Maia Morgenstern este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate, cunoscute, îndrăgite și talentate actrițe din România. Anul 2023 pentru ea, având în vedere că a avut și momente mai puțin plăcute. Ea spune că anul trecut a învățat foarte multe lecții.

Prin ce a trecut Maia Morgenstern anul trecut

După un an plin de bucurii și lecții pe care le-a învățat, cunoscuta actriță încearcă : lucrurile vin din lucruri simple. Maia Morgenstern a mărturisit recent că simte cum fericirea a venit întotdeauna din lucruri mărunte, în 2023 având parte atât de momente frumoase, cât și de necazuri.

„Au fost bucurii și necazuri mari și griji, și mai ales semne de întrebare și simțământul că „Stai puțin, că nu înțeleg, stai puțin ce a fost asta, cineva se joacă cu încrederea și nervii mei”. Nu reușesc de trec de fiecare dată (n.r. peste momentele dificile). Nu aș putea spune că am trecut sau că trec de fiecare dată peste nemulțumiri, peste realități, întâmplări care îmi dau peste cap dorințele, credințele, convingerile”, a declarat actrița, potrivit .

De asemenea, anul trecut, Maia Morgenstern a învățat că trebuie să aibă mai multă încredere în ea și că în 2024 vrea să lucreze la câteva aspecte, doar pentru a le îmbunătăți.

„M-aș bucura să pot să spune că am învățat să am mai multă încredere în forțele proprii, un strop, nici nu știu dacă am învățat pe deplin lecția asta sau mai am de repetat, dacă mai am de făcut niște exerciții pe tema asta. Încrederea în sine, în forțele tale, în capacitatea ta, în răbdarea ta”, a mai spus ea.

Maia Morgenstern a vrut să renunțe la actorie

La început de drum, în privința industriei în care activează de ani de zile. I s-a spus că ar trebui să urmeze filologia. „Cam așa am fost eu întâmpinată când am intrat în Teatru. În teatru, nu la Teatru. Fiindcă picasem, eram o căzătură. Nu că n-aș fi meritat: aveam 18 ani și eram năucă”, a spus ea.

„Tu oricum n-o să intri niciodată la Teatru. Vezi, încearcă să intri și tu la o filologie! Să faci și tu o facultate. La UNATC n-ai nicio șansă. Aici o să te țină, da’ măcar să ai și tu studii superioare! (…) Habar n-aveam să-mi port trupul, brațele, zâmbetul. De fapt, habar n-aveam să zâmbesc: mi-era rușine. Aveam strungăreață și încercam s-o ascund. Îmi acopeream cu buza superioară despărțitura dinților din față, incisivii superiori.

Bine, încercam doar. Rezulta doar un rânjet strâmb. Vai de capul meu. Chiar vai: nu știam să mă tund și-mi uram din adâncul inimii părul ciufuluit. Ulterior, aveam să constat din fotografiile istorice că eram posesoarea unei impresionante podoabe capilare numai bucle și cârlionți”, a mai mărturisit actrița.