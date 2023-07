Maia Morgenstern își dezvăluie trecutul dureros: O viață plină de lipsuri materiale a marcat copilăria celebrei actrițe

Maia Morgenstern este un nume extrem de important în lumea actoriei din România. Ea a debutat în acest domeniu în anul 1983 și a devenit cunoscută și apreciată datorită mulțimii de roluri importante pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale artistice.

Maia Morgenstern a făcut mărturisiri emoționante despre viața ei

În prezent, Maia Morgenstern este considerată una dintre emblemele teatrului românesc și se bucură de o carieră de succes. Este adesea laudată pentru talentul ei actoricesc remarcabil și pentru profunzimea pe care o aduce în interpretarea personajelor.

Într-un recent interviu, și a vorbit despre momentele dificile prin care a fost nevoită să treacă și care au avut un impact profund asupra ei, contribuind la dezvoltarea persoanei de astăzi.

Chiar dacă în prezent nu îi lipsește nimic, sale nu a fost atât de roz. Lipsurile materiale pe care le-a resimțit timp de mulți ani i-au marcat existența. Actrița a mărturisit că a suferit enorm din cauza faptului că nu avea resurse financiare, iar uneori a fost chiar geloasă pe copiii care nu trăiau cu acest sentiment de lipsă.

„Tot ce am trăit, tot ce am învățat, tot ce am avut sau n-am avut în copilărie a șlefuit gema care sunt astăzi, un fel de piatră. Am avut o copilărie complicată, marcată de lipsuri, de nevoi. Niciodată spirituale, niciodată culturale, niciodată la nivel de cunoaștere, de atenție, de căldură, de îngrijire, de energie, de timp și de atenție, pe care părinții mei, familia mea mi-au dăruit-o. Lipsuri materiale, evident. Îmi doream tot felul de chestii. Muream de ciudă când cei de-o seamă cu mine, colegii mei, aveau un sandwich mai bun ca al meu, sau o bentiță față de cum aveam eu”, a declarat Maia Morgenstern în podcast-ul lui David Dobrincu, potrivit .

Maia Morgenstern: „Am evadat în lectură și teatru”

Actrița Maia Morgenstern a dezvăluit că în copilărie ei nu exista un televizor în casă, lucru care o făcea extrem de tristă. Tatăl ei nu era de acord cu prezența micului ecran și își dorea ca Maia să se dezvolte prin lectură, în loc să petreacă timpul privind la televizor. Cu toate că familia ei avea mari lipsuri materiale, Maia niciodată nu a simțit lipsa afecțiunii. Cu dragoste și atenție, părinții ei s-au ocupat de dezvoltarea sa din punct de vedere cultural, încurajându-i pasiunea pentru lectură și teatru.

„Sufeream, îmi era ciudă și mă burzuluiam. Nu aveam televizor. Tata nu îngăduia televizor acasă. Asta mi-a permis să citesc mai mult. Nu am fost un copil care să citească ușor, să fiu un geniu. S-au luptat cu mine mult. De ce să citesc eu când adoram să-mi citească mama? Adoram vocea mamei și felul în care citea. O adoram. Învățam pe dinafară ce îmi citea mama. Apoi stăteam cu ochii în carte și ”citeam”, însă uitam să dau pagina. Tata a fost cel care a stat acasă prin forța lucrurilor. Mama mergea la muncă, era informatician. Unul dintre primii informaticieni ai țării acesteia, în 1970, când s-a înființat Institutul ICI. Odată, am făcut o boală a copilăriei și tata îmi citea, și mă păzea să nu mă scarpin, iar el, la un moment dat, a obosit și am citit singură. Și, de atunci, cineva nu s-a mai oprit. Și evadez în lectură… Ce jocuri aveam, dar tot timpul aveam ce să fac. Cum aș fi făcut să termin lecțiile mai repede. Fără mama, nu puteam să fac lecții. Părinții mei m-au învățat cum să învăț. Teatrul radiofonic era important, neavând televizor, și nu aveam ce să discut cu cei de vârstă mea”, a mai povestit actrița.