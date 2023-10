Maia Morgenstern, mesaj emoționant pentru familia sa aflată în Israel: „I-am sunat aproape plângând”

Cunoscuta actriță a transmis un mesaj profund emoționant referitor la și situația extrem de tensionată în care se află ultimii membri ai familiei sale în această țară, potrivit .

Maia Morgenstern: „Eram panicată, eram speriată, eram îngrozită”

Într-un mesaj profund emoționat, Maia Morgenstern a dezvăluit că a vorbit mult la telefon cu familia sa din Israel, singurii membri ai familiei rămași în această țară marcată de conflict. Cu suspine și lacrimi în ochi, actrița a povestit despre apelul disperat către unchiul său și despre cum a încercat să-și stăpânească emoțiile.

În ciuda tuturor dificultăților și a situației tensionate, Maia Morgenstern a subliniat nevoia crucială de încredere, justiție și echilibru în Israel, care se confruntă cu din ultimii ani.

„O nouă zi. Am vorbit ieri mult la telefon cu familia mea din Israel, singurii pe care îi mai am. Eram panicată, eram speriată, eram îngrozită, eram revoltată. I-am sunat aproape plângând, încercând să-mi stăpânesc suspinele, lacrimile.

Au vorbit cu mine, unchiul meu. Am vorbit mult, atâta cât am simțit. M-a emoționat, mi-a dat curaj și putere. Nevoia de echilibru, încrederea în viață, speranța, nevoia de justiție, de dreptate, de pace. Atâta forta și putere mi-au dat. Atâta nevoie de echilibru, am Israel ai, pentru viață, pentru pace, pentru viață normală, trăită echilibrat, în bucurie și demnitate. Ne continuăm existența, cu drag de viață, cu încredere, cu curaj”, a spus Maia Morgenstern într-un video postat pe contul său de Facebook.