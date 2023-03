Maia Morgenstern, la un pas să renunțe la actorie: „Habar n-aveam să-mi port trupul, brațele, zâmbetul”

Maia Morgenstern a obținut succesul atât în țară, cât și în străinătate, iar numele ei reprezintă acum un garant al calității artistice. Cu toate acestea, a trecut prin multe greutăți până să-și atingă scopul.

Maia Morgenstern, cu nervii la pământ

A fost criticată și i s-a spus că nu are șanse în teatru, fiind sfătuită să urmeze filologia. Primul său eșec a amplificat aceste critici și îndoială de sine. „Cam așa am fost eu întâmpinată când am intrat în Teatru. În teatru, nu la Teatru. Fiindcă picasem, eram o căzătură. Nu că n-aș fi meritat: aveam 18 ani și eram năucă”, își amintește Maia Morgenstern pe o rețea de socializare.

„Tu oricum n-o să intri niciodată la Teatru. Vezi, încearcă să intri și tu la o filologie! Să faci și tu o facultate. La UNATC n-ai nicio șansă. Aici o să te țină, da’ măcar să ai și tu studii superioare! (…)

Habar n-aveam să-mi port trupul, brațele, zâmbetul. De fapt, habar n-aveam să zâmbesc: mi-era rușine. Aveam strungăreață și încercam s-o ascund. Îmi acopeream cu buza superioară despărțitura dinților din față, incisivii superiori.

Bine, încercam doar. Rezulta doar un rânjet strâmb. Vai de capul meu. Chiar vai: nu știam să mă tund și-mi uram din adâncul inimii părul ciufuluit. Ulterior, aveam să constat din fotografiile istorice că eram posesoarea unei impresionante podoabe capilare numai bucle și cârlionți”, spune Maia Morgenstern.

„Să nu deranjez, nu-i bine să te pui rău”

Toate acestea au făcut-o pe Maia să-și analizeze critic abilitățile și să creadă că nu este potrivită pentru cariera de actriță, deși realitatea era cu totul alta. Apoi, în inima ei a început să prindă contur o idee: și dacă ar încerca totuși? A reușit să-și îndeplinească visul, dar adulții încercau să o controleze și s-o descurajeze.

„Aah! Ia, vezi, ai început să te-obrăznicești! Da’ cine te crezi? Abia ai intrat în Teatru și…gata?! Ehei, fetițo! Nasul în jos și zâmbet timid, abia schițat, ceva ușor, plăcut. Să nu deranjez, nu-i bine să te pui rău cu… Mai bine întrebi cu voce cristalină: Credeți că e bine? Sau cum credeți dumneavoastră că ar fi mai bine? Că eu nu știu, sunt la început. Și am nevoie de un sfat, de o îndrumare”, mai spune actrița.