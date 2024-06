Cunoscută mai ales pentru piesa „Girls Just Wanna Have Fun”, cântăreața și compozitoarea Cyndi Lauper anunță turneul de adio

, cel puțin de pe scenă. Cântăreața și compozitoarea „Girls Just Wanna Have Fun” a anunțat luni dimineață un turneu de adio, stabilind o ultimă călătorie națională care o va purta în toamna acestui an în arenele din 23 de orașe din America de Nord.

Lauper n-a spus deocamdată de ce se retrage

Lauper nu a lansat nicio declarație în care să explice motivele pentru care a decis să organizeze un turneu de rămas bun acum, deși este de așteptat să vorbească despre subiect în cursul acestei săptămâni, în timp ce promovează un nou documentar despre cariera ei, „Let the Canary Sing”, care are premiera la Paramount+, marţi.

Turneul Girls Just Wanna Have Fun Farewell, care este descris ca fiind primul ei turneu major dintr-un deceniu, va începe pe 18 octombrie la Montreal și se va încheia pe 5 decembrie la Chicago’s United Center.

„Let the Canary Sing”, regizat de Alison Ellwood, care a avut premiera la Tribeca anul trecut, va începe marți să fie difuzat de către Paramount+ în SUA și Canada.