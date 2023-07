Declarația de dragoste a lui CRBL pentru soția lui, Elena / Cât de importantă este această femeie în viața artistului: „I-aș face statuie”

CRBL este unul dintre cei mai îndrăgiți, apreciați și cunoscuți artiști din România, iar dincolo de viața de pe scenă, acesta se poate bucura de familia perfectă, alături de care pare că își găsește liniștea întotdeauna.

Recent, artistul i-a făcut și a menționat totodată cât de importantă este această femeie în viața lui.

CRBL, declarație de dragoste pentru Elena, soția lui

Artistul se poate considera un bărbat norocos, pentru că are o familie superbă, dar și pentru că are succes pe plan profesional. În fața publicului, CRBL a dat dovadă de o prezență uimitoare, însă puține persoane știu că în spatele acestui om minunat stă o femeie puternică, care are grijă de el.

Nu de mult, CRBL a vorbit despre Elena, femeia de care este dependent, pentru că îi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi.

Celebrul cântăreț a menționat că soția lui, Elena, este „șefa” casei și că ea gestionează banii și sarcinile în familie. În cadrul aceluiași podcast, CRBL a declarat că Elena soția lui este acea persoană care i-a creat dependență și pe care o apreciază foarte mult.

„De când a intrat Elena în viața mea am reușit să echilibrez foarte multe lucruri care chiar mi-au rămas în urmă. Ea a înceăut și le-a echilibrat pe toate. Indiferent câtă ambiție aveam eu să mă cert cu ea, s-a dovedit că ea avea dreptate. Lângă mine chiar e o locomotivă care ține familia asta, i-aș face statuie, la fel ca mamei. Eu sunt dependent de ea”, a spus CRBL, în cadrul podcastului lui Jorge, potrivit .