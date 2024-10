Declarațiile făcute de Theo Rose despre viața de familie și apariția unui al doilea copil. „Aștept să văd...”

Viața lui , a luat o turnură neașteptată pentru fanii acesteia, acum doi ani, când a format un cuplu cu actorul și regizorul, Anghel Damian. Acum, cei doi formează o frumoasă familie și au împreună un copil, pe Sasha Ioan. Chiar dacă au devenit părinți nu cu mult timp în urmă, Theo Rose și nu și-au neglijat cariera. Ba din contră, în viața lor profesională se întâmplă lucruri mari, despre care Theo Rose a ales să vorbească, într-un interviu oferit pentru .

Theo Rose, despre filmul „Cursa”

Recent, Codin Maticiuc a organizat o petrecere cu ocazia aniversării a 44 de ani. La această petrecere, la care au fost prezenți actori, vedete și influenceri, Codin Maticiuc a ales să le arate apropiaților câteva imagini din filmul produs de el și regizat de Anghel Damian, „Cursa”.

Cu această ocazie, Theo Rose a oferit mai multe detalii din interior, despre producția filmului.

„Anghel nu cred că s-ar fi băgat într-un proiect dacă nu ar fi crezut că îl poate face. Aștept să văd. Este primul film cu mașini din România, ceva foarte greu de realizat. A fost un buget foarte mare pentru industria cinematografică din România. Eu am foarte mare încredere în ce am vorbit acasă. Eu cred că dacă el s-a stresat atât de tare și și-a dat interesul atât de mult, nu are cum sa iasă ceva doar bun”, a declarat artista, pentru Cancan.

Întrebată dacă filmul era un subiect recurent de discuție între ea și soțul său, regizorul filmului, cântăreața a mărturisit că ultima perioadă din viața lor a fost una extrem de aglomerată pentru ei, iar momentele în care se vedeau deveniseră tot mai rare.

„Am încercat să avem discuții, dar problema este că ne întâlneam în somn mai mult. El venea dimineața pentru că filmările au fost cel mai mult de noapte. Atunci, el când venea acasă, eu dormeam cu copilul. Era deja dimineață când venea el, eu mă trezeam și plecam. În perioada cât au ținut filmările astea, ne-am întâlnit cam rar”, a mai declarat aceasta.

Viața de familie a lui Theo Rose

Theo Rose a mai vorbit și despre timpul pe care cei doi reușesc să îl petreacă împreună, acum că perioada cea mai aglomerată a luat sfârșit.

„Încercăm să fim împreună cât mai mult, noi și copilul. Facem niște activități comune, ieșim în parc. Orice am face încercăm să rămânem împreună, la cumpărături. Noi avem nevoie lucrurile astea de fapt, acasă, în intimitatea casei”, a mărturisit artista.

Cântăreața a povestit despre cum este ca mamă, mărturisind că îi este foarte greu să nu se panicheze de fiecare dată când Sasha pățește ceva.

„Anghel este cât se poate de relaxat. De fiecare dată când am întâmpinat o situație din asta, febră sau o căzătură mai periculoasă, el a fost stăpân pe situație. Eu întotdeauna la chestii de genul acesta simt că îmi stă inima de fiecare dată. Ce îl doare pe el, mă doare și pe mine”, a declarat aceasta.

Theo Rose a vorbit și despre un al doilea posibil copil, față de care speră să fie mai relaxată.

„Prea mulți nu avem cum pentru că am cezariană, trei e numărul maxim. Să dea Dumnezeu”, a spus artista.

„Pe vechi”, primul turneu susținut de Theo Rose

Nu doar în viața personală a artistei s-au întâmplat schimbări, și în ceea ce privește viața profesională, Theo rose pregătind în această perioadă, primul său turneu.

„Lucrez la primul meu proiect de turneu cu care voi pleca prin țară, cu muzică interbelică. Se numește > și zilele acestea începem să invităm oamenii peste tot prin țară la concerte. Îi aștept pe toți să vină să ne asculte. Este minunat ce se întâmplă.”