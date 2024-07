Dieta minune a soției lui Alin Oprea! Medana a dezvăluit cum a reușit să slăbească 7 kilograme în doar două săptămâni: „Am văzut o îmbunătățire fantastică la ten”

, soția lui , a reușit să slăbească 7 kilograme în doar două săptămâni. Medana Oprea a dezvăluit ce tip de dietă a ținut pentru a da kilogramele jos într-un timp atât de scurt.

„Am văzut o îmbunătățire fantastică la ten”

„Trei săptămâni nu m-am atins deloc de zahăr, de carbohidrați, de fructe, de nimic cu făină.

Doar apă, proteină pură și uneori legume. Am văzut o îmbunătățire fantastică la ten.

Riduri încă nu am, dar sigur urmează și la mine, pentru că deja am > vârsta cam mult”, a spus Medana, pentru ,

Soția lui Alin Oprea a dezvăluit ce a mâncat practic pe parcursul celor 10 zile de dietă.

„Atunci când Sonia Trifan mi-a propus să particip la Bukarest Fashion Week, să fiu mireasa colecției ei, am fost luată prin surprindere. În doar 3 săptămâni, urma să aibă loc festivalul de modă, iar eu mi-am dorit să dau jos niște kilograme.

Am urmat o dietă în care timp de 10 zile am consumat doar proteină pură, mâncând doar somon, ouă fierte, iaurt cu 0 % grăsime și foarte multă apă, plus câte 45 de minute pe banda de alergat”.

„În cazul meu, este foarte dificil să am o dietă strictă”

„După aceste 10 zile, am alternat o zi de proteină cu o zi de proteină cu legume. În doar 2 săptămâni, am dat jos 7 kilograme, iar acum am intrat într-un regim normal, plus antrenamentele în sala de sport.

În cazul meu, este foarte dificil să am o dietă strictă, pentru că suntem mereu la evenimente, unde vedem preparate culinare de la care este foarte greu să te abții.

Când văd prăjiturile, la revedere dietă! Sunt gurmandă și mai sunt și o gospodină pricepută. Dar, încerc pe cât se poate, să păstrez un echilibru și să îmi mențin greutatea dorită.

Ideal ar fi ca, în momentul în care vedem că avem 2 kilograme în plus, să nu dăm voie să se acumuleze mai multe și să le dăm jos în săptămâna în care observăm că le-am acumulat”, a mai spus Medana.

Soția lui Alin Oprea va ține din nou aceeași dietă, înainte de a pleca în vacanță, pentru a afișa o siluetă de vis la plajă.

„Când mergem în concedii, de exemplu, intru din nou la dietă și dau jos 3-4 kilograme să îmi pot permite să nu am restricții.

În luna septembrie, plecăm în Tenerife, iar în această perioadă voi urma un program cât se poate de echilibrat”, a mai precizat Medana.