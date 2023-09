Ce cadou special i-a oferit Medana lui Alin Oprea: „El e încântat de...”

. Deși a trecut prin multe încercări și greutăți, viața i-a oferit și momente de bucurie și împlinire. Artistul este nu doar talentat, ci și un om de mare noblețe, având o minte ageră și un simț al echilibrului remarcabil. Și în această călătorie a vieții, a avut parte de o întâlnire specială cu Medana, o femeie remarcabilă, care emană sensibilitate, iubire și un talent extraordinar.

Soția artistului Alin Oprea își exprimă emoțiile prin poezie

Ei bine, puțini sunt cei care știu că soția artistului nu este doar o antreprenoare de succes, ci și o femeie plină de emoție, care își exprimă sentimentele prin poezie. Da, da, ați auzit bine. Dragostea a adus o transformare în viața Medanei și a adus la suprafață tot ce este mai bun în ea. Adevărata iubire pe care o nutrește pentru Alin Oprea a inspirat-o să-și pună talentul pe hârtie și să scrie numeroase poezii dedicate bărbatului pe care îl iubește.

Medana, soția lui Alin Oprea, a făcut un gest emoționant pentru partener. Într-un interviu exclusiv pentru , ea a vorbit despre pasiunea sa pentru scris și cum dragostea i-a schimbat viața complet.

„Eu am studiat 4 ani arta dramatică și mereu am fost pasionată de literatură și poezie. Domeniul meu de business m-a făcut să rămân ancorată în pragmatism. Înscriam proprietăți în acte, nu versuri în poezii. Mă amuză chiar, comparația între cele două domenii atât de diferite. Când iubești intens descoperi laturi ale personalității tale pe care nu le cunoșteai. Am început să iubesc câinii și să scriu doar de când Alin a apărut în viața mea și mă bucur enorm că a reușit să mă facă să dau jos masca de femeie dură”, a declarat Medana.

Poezii captivante și povestea unui artist renăscut

De asemenea, tânăra a relatat și despre nivelul de emoție pe care l-a trăit Alin Oprea în momentul în care ea a luat decizia de a-și publica volumul de poezii.

„Alin e încântat de tot ceea ce scriu și cred că așa l-am și cucerit, de fapt. Un suflet sensibil și talentat, așa cum e el, avea nevoie să i se răspundă în aceeași manieră profundă. Sunt multe poezii care l-au surprins pe soțul meu”, a mai spus Medana.

Și nu se oprește aici. Talentata Medana dorește ca poeziile sale să fie publicate și să ajungă în mâinile cititorilor. În plus, soția lui Alin Oprea este hotărâtă să scrie și un roman captivant, în care să exploreze întreaga viață a artistului, evidențiind suferința prin care a trecut și renașterea sa, asemenea unei păsări Phoenix.

„Îmi doresc să lansez un volum de poezii, după care un roman în care să descriu perioada dură în care Alin a „căzut” și s-a ridicat mai triumfător decât a fost vreodată, chiar dacă a pornit de la zero. Poate fi o sursă de inspirație și o încurajare pentru alți oameni care empatizează cu acest caz și care s-au confruntat la rândul lor cu pierderi, trădare și nedreptate. Din păcate sunt tot mai mulți care se confruntă cu așa ceva, pentru că bunătatea și naivitatea „sunt taxate” în zilele noastre. Cu toate acestea, orice om are puterea să renască dacă este iubit, susținut și încurajat”, ne-a mai spus soția artistului.