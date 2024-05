Alin Oprea a aflat de la DIICOT că fosta soție l-a înșelat: „Mi s-a făcut rău, am mers la spital”

Alin Oprea a dezvăluit că a aflat de la DIICOT că Larisa, fosta soție, l-a înșelat. Cântărețul de Larisa Uță în 2020, după 22 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii, pe Mellisa și Andrei.

Cum a aflat Alin Oprea că e înșelat de soție

Telefoanele celor doi au fost monitorizate timp de cinci ani, deoarece el avea o firmă de organizare evenimente și intra în contact cu diferite persoane.

„În momentul în care dosarele s-au clasat, am fost întrebat dacă vreau să ascult. Când am mers acolo, a căzut cerul pe mine. Mi s-a făcut rău, am mers la spital, am stat câteva ore la perfuzii. Mi-am mai revenit și am tăcut. Apoi, când mi-am suspectat soția de o nouă infidelitate la Londra, am cedat și i-am spus că știu totul despre infidelitățile ei anterioare”, a spus Alin Oprea, potrivit

Până la urmă, Larisa ar fi recunoscut că l-a înșelat de mai multe ori: „2 ani. Practic nu am crezut când am aflat asta. Când am ascultat convorbirile, nu am putut crede și mi-am dat seama că nu doar un vis mi s-a spulberat, ci și familia mea și că, din acel moment, după ce am aflat, cu o probabilitate de 100% nu voi putea merge mai departe, dar am ales să ascundem acest moment. (…) Ea mi-a recunoscut atunci, mi-a spus că a avut doi și așa mai departe”.

Alin Oprea: Larisa a stricat majoratul fiicei noastre

„Mi-a spus ‘Uite, o să le spun și copiilor’. I-am zis că nu trebuie să le spună copiilor, că nu e cazul. Am acceptat foarte greu asta, pentru că eu am crezut cu adevărat în această femeie, nu am iubit-o în adevăratul sens al cuvântului, nu a fost femeia vieții mele, dar am respectat-o și am avut încredere totală în ea.

Fetița noastră împlinea 18 ani pe data de 2 august 2020 și am stabilit de comun acord ca până atunci să fie liniște, să putem sărbători majoratul fetei și abia atunci să demarăm procedurile de divorț, ca să nu-i stricăm majoratul, pe care, ulterior, oricum l-a stricat. A început acel țunami chiar cu o lună înainte de ziua fetei, împiedicându-mă să mă bucur și de acest lucru”, a declarat Alin Oprea, la ’40 de întrebări cu Denise Rifai’, potrivit VIVA!.

Larisa, în schimb, l-a acuzat pe Alin Oprea de violență fizică și verbală, dar și că are probleme cu alcoolul.

Artistul e acum