Dinu Maxer a reacționat după ce fostul socru l-a făcut praf: „Pentru mine a fost un mare șoc”. Ce mesaj i-a dat apoi tatăl Deei: „M-am săturat”

a reacționat după ce fostul socru l-a criticat într-un comentariu, pe Facebook, spunând că a fost “ ”.

Dinu a comentat cele spuse de tatăl fostei soții, Deea Maxer, în cadrul emisiuniiXtra Night Show, unde a spus că a fost un șoc pentru el.

„Pentru mine a fost un mare șoc și nici nu am știut ce să zic”

„Pentru mine a fost un mare șoc și nici nu am știut ce să zic. Eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, pentru mine de aia a fost un mare șoc. Probabil nu aș fi apărut să comentez dacă nu ar fi explodat în halul în care a explodat. Puțin deplasat cuvântul ăsta despre mine, adică eu chiar nu sunt fițos. Am avut atâtea exemple în viață când mă cunoșteau persoane străine și îmi ziceau că sunt diferit decât la televizor.

Sâmbătă i-am dus copiii, am dat noroc cu el, i-am spus la mulți ani și îmi spune în câteva cuvinte că o fană de-a mea din Petrila… a crezut că eu complotez cu asta… Dar de la a ataca pe cineva, la a mă ataca pe mine mi s-a părut o distanță destul de mare. Am avut o relație cordială, civilizată. N-am băut niciodată cu el. Când am vorbit despre despărțire, foștii socri nu s-au băgat”, a spus Dinu Maxer, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Dinu Maxer a mai spus că a apreciat faptul că fosta soție s-a dezis de cele spus de tatăl său.

„Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei”

„Deea s-a dezis de orice comentariu al tatălui ei, ceea ce e un lucru asumat și civilizat. Drept urmare, eu nu am fost cel mai mare chin al vieții ei. El mi-a zis că a blocat-o pe femeia respectivă. Nu înțeleg de ce ea nu a șters comentariul. (…) Nu vreau să rămână cu impresia oamenii că noi nu ne suportăm. Între noi a fost la un moment dat o discuție și Deea m-a întrebat acum 6 luni de ce nu șterg comentariile răutăcioase. Eu i-am zis că nu le citesc”, a mai spus Dinu Maxer.

Dinu Maxer a făcut public mesajul primit de la fostul socru

Dinu Maxer a făcut public mesajul pe care fostul socru i l-a trimis, prin care a încearcat să își explice acțiunile.

„Nu pot să îl sun, dar i-am trimis mesajul și mi-a trimis un răspuns în care mi-a zis:

«Eu ți-am spus de când ai adus copiii la mine că a luat foc o fană de-a ta. Nu a fost cu intenție, a fost la nervi, așa cum făceai și tu câteodată și toată lumea te înțelegea și te ierta. Am scăpat-o și eu. M-am săturat să fie luată în bătaie de joc Deea».